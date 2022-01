Lo que debes saber a la hora de comer fruta

2 horas antes de ir a la cama deben consumirse las frutas para alcanzar el proceso de digestión. Foto: Pexels / Pixabay

Si acabas de visitar el nutricionista y te ha advertido sobre los riesgos de comer frutas, estarás muy confundido. Tenemos la idea de que, al provenir directamente de la naturaleza, son perfectas y no entendemos por qué podrían hacernos daño. Para aclararte el panorama reunimos la opinión de varios expertos.

Olvídate de los jugos

De seguro también has escuchado que la fruta es mejor entera. El médico funcional Carlos Jaramillo, autor del libro El milagro metabólico, nos explica por qué con un ejemplo: “La fructosa, que es el azúcar de las frutas está en la medida correcta en una naranja. Es la que le da ese sabor dulce que permite disfrutarla y como además tiene fibra, el hígado la procesa de manera correcta y da la sensación de saciedad tras su consumo. Pero ese porcentaje de fructosa terminado siendo mucho más alto en los jugos porque para un vaso se necesitarán unas 4 naranjas y el 100 por ciento de esa fructosa, y sin fibra (porque se ha quedado en el colador), va al hígado que no puede procesarla y que termina atorándose. Es ahí cuando se convierte en grasa, insulina, inflamación, aumento de la presión arterial y ácido úrico”.

¿La fruta en la noche, engorda?

Esta es quizás una de las preguntas más frecuentes en el consultorio de la nutricionista Mariana García. “Se tiene la idea de que no se debe cenar fruta por la cantidad de azúcar que tiene y que se va a guardar como grasa. No es del todo cierto. Si abusamos de la cantidad de fruta, será mucha azúcar efectivamente; sin embargo, si consumimos cantidades moderadas, no más de 2 carbohidratos, en este caso de dos frutas o dos tazas de fruta, balanceadas con alguna opción de proteína y de grasa, la cantidad de azúcar no va a ser tan grande. Lo que sí es muy importante a tener en cuenta es que como debe hacerse con cualquier otro alimento, su consumo debe ser al menos dos horas antes de ir a dormir, para que el organismo lo procese correctamente”.

¡Ojo a las mezclas! La ensalada de frutas es una “bomba”

Miguel Ángel Ruiz, especialista en alimentación avanzada y nutrición es partidario de la monodieta. “Antiguamente se comían frutas por temporadas, e incluso por regiones, pero con la globalización es posible comer cualquiera en todas las épocas del año y de todos los países del mundo. Tenemos la tendencia a mezclar, pero esto no es tan beneficioso para la salud. La monodieta consiste básicamente en comer una sola fruta: o manzanas, o uvas, o papaya, en la cantidad que se quiera, pero de un solo tipo. Me preguntan que si pueden mezclarlas. Claro que se puede, pero no lo recomiendo. Nuestro aparato digestivo se va a sentir mucho más cómodo y mejor a la hora de hacer el proceso digestivo cuando es de una sola clase. Pero, si insiste en combinarlas hágalo por grupos: dulces con dulces y ácidas con ácidas”.

LAS 5 VERDADES DE LAS FRUTAS

No ponga en duda el consumo de frutas en su régimen alimenticio. La Organización Mundial de la Salud reconoce que, junto a las verduras, son fundamentales para una dieta sana y expertos recomiendan consumir un mínimo de 5 porciones al día. Si bien es un tipo de alimento que contiene azúcar, sigue siendo saludable y trae importantes beneficios:

Aportan agua, vitaminas, minerales, fibra y diferentes compuestos al organismo.

Por sus antioxidantes, previenen el envejecimiento prematuro de las células, proporcionando una piel más limpia, joven, suave y sana, y una mayor calidad de vida.

Consumidas a diario, las frutas ayudan a prevenir distintas enfermedades como problemas cardiovasculares, trastornos digestivos, algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas, además de colaborar en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.

Son dulces, sabrosas, tienen pocas calorías y prácticamente nada de grasas saturadas (aquellas más perjudiciales para el organismo), por lo que son un buen capricho cuando te entre tu vena más golosa.

Producen sensación de saciedad por su contenido en fibra, así evitarás estar “picando” todo el día. Además, ayudan a regular el tránsito intestinal y evitar el estreñimiento.

