Lo que nunca te contaron del vinagre de manzana

A la hora de consumir vinagre de manzana, estas son algunas de las preguntas alrededor de las propiedades del vinagre de manzana: ¿Sirve para bajar de peso? ¿Sirve para mejorar el sueño? ¿disminuye la azúcar en la sangre en ayunas?

Jhon Jairo Bejarano, Nutricionista, Dietista con especializaciones en Gerencia de Servicios de Salud, Gerencia Estratégica de Alimentos y Bebidas, actual Director del Departamento de Nutrición Humana Área Curricular y Coordinador Académico Carrera Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Colombia en entrevista con la Revista Cromos nos contó algunos de los datos que debemos saber de este tipo de vinagre antes de consumirlo.

¿Cuáles son los beneficios para la salud humana al consumir vinagre de manzana?

Prácticamente desde la evidencia científica no hay ninguna investigación que sustente las propiedades o beneficios del vinagre de manzana en la salud del cuerpo humano. Para eso, se deben hacer análisis frente a las características químicas del alimento y el efecto que puede causar en la cuerpo humano.

Actualmente existen algunas investigaciones que han dado resultados controvertidos en cuanto a que el vinagre de manzana disminuye los niveles de azúcar en sangre en ayunas, sin embargo, esto a futuro podría tener mucha más evidencia científica a través de algunas investigaciones en poblaciones grandes y en diferentes tipos de población en el mundo para poder indicar que este beneficio es bueno para todos.

El vinagre de manzana se obtiene de una fermentación bacteriana para producir ácido láctico como se hace en muchos licores, por lo que tiene un sabor tipo vino, podríamos llamarlo como vino primario, muy básico el cual se utiliza para específicamente en algunos casos para aderezar a muchos alimentos especialmente ensaladas.

Aunque no necesariamente se podría utilizar como aderezo sino también es un ingrediente para algunas preparaciones culinarias. Entonces es de libre uso y todavía no existen contraindicaciones en su consumo, pero igual como todos los alimentos, no hay que abusar de su consumo, pues posiblemente podría tener efectos contrarios.

Específicamente se ha estudiado sobre el vinagre de manzana o también conocido como cidra o ácido acético que se produce por la fermentación de azúcares de la manzana, también puede actuar como balsámico, sin embargo, por ahora en cuando a beneficios no se encuentra evidencia científica sustentable.

¿Qué propiedades se le pueden atribuir?

Frente a las propiedades, pues es una sustancia que se utiliza también como desinfectante, la sustancia principal del vinagre es el ácido acético y a veces lo encontramos también como ácido peracético y sus propiedades son similares al del alcohol etílico como desinfectante o como un alcohol.

Esto, de ninguna manera quiere decir que se utilice para la piel o remedio casero o algo así, en algunas personas que digamos que no confía en el hipoclorito de sodio en el cloro pues utilizan acido peracético para las verduras, para lavarlas y desinfectar porque tiene un efecto desinfectante para verduras o también para objetos inanimados como mesas de trabajo.

Hay que aclarar que el vinagre de manzana para algunas personas puede tener un efecto de placebo, es decir hay un efecto mental en medicamentos o remedios caseros que hacen creer en la efectividad de ese producto en el cuerpo, por eso, tiene mucho que ver hasta donde el ser humano es capaz de cambiar ciertas condiciones clínicas solamente por pensar que algo lo va a curar o mejorar, en cuanto a la pérdida de peso o a dormir plácidamente.

Éste efecto es peligroso ya que las personas cuando no les funciona tienden a deprimirse y entonces empiezan a probar otras cosas, de ahí el peligro de la mala orientación que se le dan a las personas sobre muchas sustancias, productos hasta medicamentos para que puedan en este caso bajar de peso o mejorar el azúcar sanguíneo, bajar los triglicéridos y el colesterol disminuir el apetito, que son las problemáticas más comunes en la población mundial sobre todo por todas las enfermedades crónicas.

¿Hay alguna contraindicación en su consumo?

Frente a las contraindicaciones de consumo, no hay ninguna, sin embargo, algunas personas que tienen diagnóstico de gastritis o reflujo gastroesofágico malestares en su intestino pueden tener un efecto de tipo cólico o y provocar ciertos malestares estomacal donde la persona puede sentirse incómodo. Se puede indicar que aún no se ha documentado ningún tipo de contraindicación por altas dosis de consumo.

Actualmente los consumidores de información científica deben buscar fuentes responsables y académicas para tomar decisiones en el tema de los alimentos en la salud humana, porque no pueden tomar cualquier opinión, reconociendo que la opinión que den las personas es personal, aunque hay opiniones que no son comprobadas y hay que exigir a las personas que dan ese tipo de opiniones que las comprueben.

“Se trata de investigaciones sobre investigaciones así se llama y estas deben ser filtradas por diferentes mecanismos estadísticos y de epidemiologia. Por eso, la investigación debe estimularse desde los países para que se generen precisamente decisiones de salud pública”, comentó Bejarano para la Revista Cromos.