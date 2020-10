Maquillaje para halloween: calavera gráfica

Halloween está a la vuelta de la esquina, pero si aún no sabes que hacer tenemos una gran opción para ti. Para este halloween atípico que celebraremos con fiestas virtuales, las opciones son maquillajes sencillos, sensuales pero bonitos.

Cuando hablamos de maquillajes para halloween siempre concordamos que uno que no va a pasar de moda son las calaveras. Este año a propósito de la tendencia de delineado de ojos gráficos, nace la propuesta de calavera gráfica. Este maquillaje es una combinación entre lo sexy, femenino y fashion pero a su vez, con el toque ideal para halloween. Por eso hablamos con Michelle Makeup, que nos trae una opción ideal para festejar este día.

Paso 1:

Para iniciar con este look, lo más importante es estar lista con el maquillaje del día a día o de tu preferencia. Puede ser un look suave o pesado y de los colores que más les guste. No olvidemos desde la base, hasta el labial.

Es momento de apoyarse de un lápiz delineador blanco. Debe ser blanco, porque con él vamos a hacer la forma de la calavera. Este proceso es para ayudarse y asegurarse que la forma que dibujemos sea la que queremos.

Paso 2:

Una vez delimitada la figura con el delineador blanco, es hora de repisar con un delineador líquido negro. La clave está en hacer formas curvilíneas y circulares, guiándose por la misma morfología de la boca. La idea es dejar salir la creatividad. ¡Ninguna calavera es igual a otra!

Tip: Toma el delineador lo más cerca a la boquilla para tener una mayor precisión.

Paso 3:

Una vez establecida la forma de la calavera, puedes dejarla así o darle unos toques de luz. Para esto puedes usar un lápiz plateado o un iluminador. Básicamente tienes que hacer pequeñas líneas en ciertas zonas del rostro, que ayudarán a potenciar el estilo de la calavera.

Paso 4:

¡Está listo tu maquillaje! Es momento de lucirlo. Si quieres hacerlo en pareja, puedes seguir los mismo pasos, dejando a un lado maquillaje de día.