Martes 13: descubre los mitos y supersticiones alrededor de esta fecha

En la cultura popular, el martes 13 es considerado un día de mala suerte. El origen de esta creencia es confuso y no se sabe con certeza cómo nació. Sin embargo, se cree que un martes 13 fue cuando en la Torre de Babel se confundieron las lenguas.

También se cree que la última cena de Jesús con los 12 apóstoles tuvo lugar en esta fecha. Finalmente, en la mitología romana, Marte es el dios de la guerra y es símbolo de violencia y destrucción. Sin importar cuál sea el comienzo de esta popular creencia, los martes 13 son fechas en las que la gente suele andar con más cuidado.

Cabe resaltar que no hay evidencia científica que respalde que el martes 13 o el viernes 13 en efecto traigan mala suerte. No obstante, aquí te contamos algunos de los mitos y supersticiones más extendidos alrededor del temido martes 13.

13 personas a la mesa son de mala suerte

Alrededor del número 13 han ocurrido hechos y leyendas que hacen creer que habrá malos resultados al reunirse este día. El hecho de que 13 personas se sienten a la mesa podría traer nefastas consecuencias. En la mitología nórdica, 12 dioses fueron invitados al banquete en el Walhalla. Loki, dios del engaño, se coló en la reunión y se produjo una pelea para expulsarlo. El dios Balder, favorito de todos, murió en la batalla.

Otro ejemplo es la Última Cena. Jesús se reunió con sus apóstoles para compartir el pan y el vino y es ahí cuando les revela a sus seguidores que uno de ellos lo traicionará. Judas Iscariote lo delata y Jesús termina siendo crucificado.

Finalmente, otro relato de que 13 son augurio de malos presagios es la Kabbalah judía. Este texto dice que existen 13 espíritus malignos y es en el capítulo 13 cuando llega el apocalipsis.

Saldrán mal los negocios

La Torre de Babel es famosa porque se cree que allí fue donde se confundieron las lenguas y los seres humanos se separaron en diferentes naciones. Esto pudo haber creado mala comunicación y por eso los negocios pueden salir mal.

Ni te embarques, ni de tu casa te apartes

Se cree que salir en martes 13 podría terminar en tragedia porque en el tarot la carta 13 simboliza a la muerte. Además, en numerología, este número es la representación del fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Por lo que habría un final a lo que ocurre en la actualidad.

No te cases

El 13 se conecta con pérdidas y con poca estabilidad material. Así que se cree que contraer nupcias en un martes 13 sería iniciar una relación que puede estar marcada por la inestabilidad financiera.

Recuerda que estas son supersticiones y mitos y que no se ha comprobado que este día en particular sea de mala suerte. No te preocupes y vive y tranquilo tu día.