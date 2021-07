Por qué persiguen su cola y más sensacionales datos curiosos de los perros

Hay muchos secretos que no conocemos de nuestras mascotas. Si tienes un perro, probablemente te has preguntado por qué hace ciertas cosas y no logras comprenderlo del todo. Así que para conocer más sobre estos peludos de cuatro patas consultamos a un experto.

Te puede interesar: Por qué ronronean y otros sorprendentes datos curiosos de los gatos

En entrevista con la Revista Cromos, Alexander Hernández, zootecnista con maestría en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, explicó las razones detrás de ciertos comportamientos y rasgos biológicos de los perros. ¿Los conocías?

¿Por qué los perros persiguen sus colas?

Alexander Hernández (AH): “Quizás es uno de los comportamientos más ocurrentes en cachorros y en algunos adultos que pueden tener como finalidad llamar la atención de los amos. Se suele dar cuando están felices y emocionados. Sin embargo, si este comportamiento es repetitivo tenemos que activar la alarma, ya que también puede ser sinónimo de que la mascota presenta algún dolor o tiene parásitos. Por esta razón, es recomendable la visita al veterinario cuando se presentan estos movimientos”.

¿Por qué la nariz de estos animales es húmeda?

AH: “Probablemente, esta es una de las preguntas que más se hacen los amos y se la manifiestan a su veterinario. Aunque es una pregunta simple pero que tiene una respuesta algo compleja.

La nariz de los perros en su gran mayoría permanece húmeda ya que este órgano ayuda a mantener una temperatura óptima en su cuerpo al igual que el jadeo. Otra de las razones es porque los perros constantemente están lamiendo su nariz para limpiarse o incluso para que mejoren su capacidad de experimentar mejores olores.

Un perro con la nariz mojada es sinónimo de buena salud. Ten en cuenta que si tu perro presenta la nariz seca debes ponerte en alerta, ya que es síntoma de alguna enfermedad o de que esté deshidratado”.

Lee también: Las 11 razas de perros grandes ideales para vivir en casas grandes o fincas

¿Por qué son tan buenos como animales de acompañamiento, guía y terapia?

AH: “Los perros que sirven como acompañantes, guías o de terapia son animales entrenados en etapas tempranas de su vida para complementarse con un humano. Si bien el dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre aplica, no todas las razas de perros pueden servir para este tipo de acompañamiento especial.

Algunas razas son perfectas gracias a su temperamento por ser dóciles y por la capacidad de entender situaciones de riesgo como los Golden, Labradores, Beagle, Pastor Alemán, entre otros. Estos perros tienen en su genética y su comportamiento de raza el ayudar y estar pendientes de su manada o amo.

Son agradecidos, hacen muy bien su trabajo y el vínculo que se forma es increíble. Tanto que se puede llegar a hablar de que se vuelven uno solo cuando se tiene un animal de apoyo”.

¿Es cierto que los perros pueden ser zurdos o diestros?

AH: “Sí, es verdad. Los perros al igual que los humanos pueden ser zurdos o diestros debido a la “lateralidad”. Esta se define como la inclinación sistematizada al poder utilizar los hemisferios al igual que nosotros.

La pregunta que muchos se pueden hacer es ¿cómo saber si un perro es zurdo o diestro? El simple juego de “dame la mano” o “la mano” puede ser uno de los más importantes. Dependiendo de qué pata utilice más, así se sabrá si es diestro o zurdo.

Se puede resaltar que hay estudios que demuestran que los perros diestros, los que utilizan más la parte izquierda del cerebro, son más sociables, tranquilos y obedientes. Mientras que los perros zurdos son algo más inquietos, nerviosos, asustadizos y, en ocasiones, agresivos”.

Lee también: Chocolate, helado, limón y otros alimentos que no deberías darle a tu gato

¿Es verdad que cuando ven a su amo experimentan la misma sensación que un humano cuando está enamorado?

AH: “La lealtad, el amor en perros y otras mascotas es increíble. Ellos pueden llegar a hacer lo que sea para proteger, alegrar y acompañar a sus amos hasta el final de los días. El vínculo emocional que tienen nuestras mascotas con nosotros es muy grande, ya que estos no nos ven como un “proveedor de comida y agua”. Ellos simplemente nos ven como familia.

Por este motivo cuando nos ven y nos huelen, su cerebro se comporta de la misma manera que cuando reciben una recompensa. El organismo del can libera oxitocina, que es la hormona del amor. Ello hace que se sientan intensamente felices de que regreses a su lado”.