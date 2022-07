Melissa Navia, la actriz de origen colombiano que actuará en ‘Star Trek’

La mítica nave Enterprise en ‘Strange New Worlds’, la nueva serie de la saga contará con la presencia y el talento de Melissa Navia, una actriz que poco a poco se ha abierto paso en el cine.

Puedes leer: Emilia Clarke casi muere grabando ‘Juego de Tronos’. Esto le sucedió

Aquí puedes encontrar más contenido como este

“Star Trek: Strange New Worlds se basa en los años en los que el capitán Christopher Pike manejó el USS Enterprise. La serie contará con los favoritos de los fans de la segunda temporada de Star Trek: Discovery: Anson Mount como el capitán Christopher Pike, Rebecca Romijn como Número Uno y Ethan Peck como el oficial científico Spock.

Melissa Navia en ‘Star Trek’

La serie seguirá al capitán Pike, a Spock y a Número Uno en los años anteriores a que el capitán Kirk capitaneara el USS Enterprise mientras exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia”, reza la sinopsis oficial de la serie, que se estrenará en Paramount+.

Sobre su llegada a la serie y lo que significa para ella estar allí, Navia le dijo a Caracol Radio que “la televisión y el cine, especialmente ‘Star Trek’, deben reflejar el mundo real”, dijo. “Eso significa tener personajes femeninos y protagonistas con roles fuertes, inteligentes, complicados y divertidos. Me doy cuenta de lo importante que es, no solo para las jóvenes, sino para las personas de todas partes, ver mujeres en la pantalla, en papeles que ocupan en la vida real”.

La actriz señaló que, cuando supo del casting, se dio cuenta que ella era la adecuada para encarnar a la teniente Ortegas: “Siendo colomboamericana y habiendo hecho muchos papeles como soldado, piloto y también astronauta (en la serie ‘Billions’, de Showtime), y sabiendo de artes marciales y combate cinematográfico, pensé que este era un papel hecho específicamente para mí. A finales de 2020 grabé mi audición y la mandé. A las pocas semanas se pusieron en contacto conmigo y el resto es historia”.

Navia dijo que los latinos están teniendo más espacios en Estados Unidos y que eso es algo de resaltar: “Estamos dando grandes pasos. Personalmente no tengo ningún deseo de asumir un papel que promueva o glorifique esos estereotipos negativos. Recuerdo que, cuando era niña, hablaba con un compañero de clase que no sabía nada sobre Colombia, pero hacía suposiciones ignorantes basadas en lo que había visto en la televisión nunca me olvidé de eso“.

Dijo también que “Me molestó que la Colombia que él creyó conocer, no se parecía en nada a la Colombia de mi familia, de nuestras historias, de nuestras memorias, de nuestro futuro. Quiero contar historias que enorgullezcan a mi familia y sé que estoy haciendo esto con el papel de Ortegas, a través de ‘Star Trek’”.

Aseguró que Colombia está con ella todos los días “está en mis costumbres, en mis conversaciones con mis padres (mi papá se llama Luis Eduardo Navia Loboguerrero y mi mamá es Alicia Cadena Ángel de Navia) y hermanas; está en mis recuerdos. Colombia está conmigo cuando hablo español y está conmigo cuando pienso en mis abuelos”.