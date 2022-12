Mujeres: ¿Qué es el punto G y cómo estimularlo?

En las últimas décadas, uno de los temas más conversados en términos de sexualidad, es el del punto G en las mujeres. Se ha cuestionado su verdadera existencia y dónde está ubicado, algunos dicen que puede ser el clítoris, otros afirman que es una zona sensible en vagina, que de ser estimulada da bastante placer.

Ana Lombardía, psicóloga y sexóloga explica: “Por supuesto que existe el punto G. Más que un punto, es una zona que puede ser muy sensible y dar mucho placer cuando se estimula. Está en el interior de la vagina y es fácil de estimular. En muchos sitios se lee que está entre 3 y 5 cm de profundidad, pero eso nos puede resultar un poco confuso a la hora de autoexplorarnos. También se dice que es una zona abultada y rugosa, pero no en todos los casos es así, y además muchas mujeres tienen todo el interior de la vagina rugoso, con lo cual esa indicación no suele resultar muy útil. Para localizarlo, lo mejor es introducir un dedo y acariciar con la yema del mismo la cara anterior de la vagina, es decir, como si intentásemos tocar vientre o el ombligo desde dentro”.

De la plataforma de citas Ashley Madison, la también psicóloga y sexóloga, Lara Ferreiro, comparte: “La zona fue descubierta por casualidad en 1940 por el ginecólogo alemán Ernst Gräfenberg. En honor a su descubridor, se llamó punto G. Pero, aunque lo llamamos así, en realidad, es una zona, no un punto específico. En terapia, algunas mujeres me cuentan que experimentan un inmenso placer con la estimulación de este lugar, otras sienten mucha frustración por su incapacidad para encontrarlo o por la creencia de que no lo tienen y otras me dicen que a veces sienten la necesidad de orinar cuando tocan esta área (probablemente, porque está debajo de la vejiga), con esto quiero decir que generalizar sobre el punto G es un error, aun así, sí se pueden dar pautas para estimularlo”.

La estimulación con las manos

Las dos expertas coinciden en que las manos son clave para la estimulación del punto G: “Podemos hacer con el dedo un movimiento de ‘ven, ven’, y acariciarlo suavemente o con fuerza, utilizando lubricante si nos resulta más cómodo”.

Ferreiro indica: “Yo se lo explico así a mis pacientes en terapia: es como hacer el movimiento ‘ven aquí’ con uno o dos dedos a lo largo del interior de la vagina y, si observas que ha producido o una respuesta física en ti, lo tienes, lo has encontrado. De lo contrario, puedes ir explorando poco a poco hasta que obtengas esas sensaciones placenteras. Esta región puede ser la clave para que las mujeres logren orgasmos durante las relaciones sexuales con penetración. Pero si no se da con esa sensibilidad, también es totalmente normal. No todas las mujeres llegan al orgasmo a través de la penetración”.

Estas declaraciones son sostenidas por datos, de acuerdo con una reciente encuesta de We-Vibe, solo el 20,3% de las mujeres afirman que llegan al orgasmo por la estimulación de la penetración, Pero la mitad de las mujeres encuestadas aseguran que necesitan una estimulación adicional en el clítoris para lograr el clímax durante el sexo con penetración.

Además de las manos, las especialistas también sugieren utilizar juguetes sexuales, “Busca un juguete con la punta un poco curvada hacia arriba, para permitir un mejor acceso a la zona”, recomienda Ana Lombardía.

Dos posiciones sexuales para el punto G

De perrito: Para estimular esta zona, esta clásica postura, en la que la mujer se apoya en suelo sobre sus manos y rodillas, “es una de las mejores para estimular el punto G, pues la penetración por la vagina desde atrás puede estimular la zona más fácilmente”, menciona Ferreiro.

Amazona: En esta opción, la mujer se pone encima, mirando de frente a su pareja, se inclina en un ligero ángulo hacia atrás. Así, “su pene frota naturalmente la parte superior de tu vagina y tú puedes controlar el ritmo y la profundidad de la penetración”.