Netflix: esta es la miniserie que está de moda ¿Ya la viste? Foto: Pexels

Netflix es una plataforma de streaming que ha lanzado varias producciones que se vuelven todo un éxito en la industria.

Entre su catálogo de películas, series, miniseries y documentales, muchos se han destacado por contar con la participación de grandes actores.

También algunas de estas producciones han sido elogiadas y han llegado a ganar reconocimiento a nivel mundial.

Ahora, Netflix llega con un nuevo lanzamiento que ha hecho que sus espectadores se interesen y que ha arrasado con las estadísticas.

¿Quieres saber de qué se trata? Te contamos.

La miniserie de Netflix que es furor entre los espectadores

No cabe duda que muchas de las producciones de Netflix han sido un éxito rotundo. Es el caso de esta nueva miniserie de 4 capítulos.

Poco Ortodoxa es el nuevo lanzamiento de la plataforma y que los espectadores pueden ver en solo 2 horas.

Lo que llama la atención es que esta producción de ficción de drama social se puede ver en capítulos que tienen una duración de 50 minutos cada uno.

Esta miniserie que tomó fuerza rápidamente entre los usuarios, narra la historia de una joven que huye de una comunidad judía muy estricta en pleno siglo XXI.

Su decisión se basa en que es estigmatizada por no haber tenido un hijo cuando ya lleva 1 año de casada en un matrimonio que fue arreglado.

En esta miniserie su protagonista también está en desacuerdo en seguir reglas, vestir, pensar y hacer cosas o seguir ordenes que no cree que sean correctas.

Está basada en una historia real de Deborah Feldman, escritora de Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots.

Poco ortodoxa Tráiler (Netflix) 2020

Los actores de la miniserie de moda en Netflix

Shira Haas como Esther “Esty” Shapiro.

Jeff Wilbusch como Moishe Lefkovitch.

Amit Rahav como Yanky Shapiro.

Alex Reid como Leah Mandelbaum.

Ronit Asheri como Malka Schwartz.

Gera Sandler como Mordechai Schwartz.

Dina Doron como la abuela de Esty (“Bubbe”).

Aaron Altaras como Robert.

