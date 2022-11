¿No tienes papel encerado para hornear? Estas son 3 alternativas

El papel encerado es ideal para hornear, se utiliza cuando se necesitan sus propiedades antiadherentes y además es resistente a la humedad. Sirve para forrar moldes para tortas o bandejas de hornear y evitar que la comida o alimentos en general se peguen.

Este es un gran aliado de la repostería, ya que facilita la preparación de galletas y postres porque se desprende de forma sencilla y fácil.

Es también un super sustituto del papel aluminio por su alta resistencia al calor, puedes ver que no hay ningún problema en poner una hoja sobre la sartén, plancha o parrilla, y evitarás que la comida se adhiera.

Sin embargo, si quieres contar con una alternativa a este elemento y no tienes idea de cómo podrías sustituirlo, aquí te contamos cómo. Para salvarte de futuros aprietos al cocinar, con estas tres opciones puedes sustituir al papel encerado. Es posible que se te haya acabado o quieras probar con una opción que ya tengas en casa y ahorrar dinero. No necesitas dejar de preparar tus deliciosos platos, solo debes tomar nota y usar otras alternativas a este super elemento:

Mantequilla

Con un poco de mantequilla y harina puedes hacerlo. Engrasa el molde y no olvides espolvorear un poco de harina por la bandeja para que los alimentos no se peguen y sea fácil sacarlos. No te excedas pues puedes modificar el sabor de los alimentos.

Aceite vegetal

O si quieres una opción más saludable, aceite de almendras. Unas gotas de este aceite bastan, distribuye muy bien con ayuda de una brocha de cocina o un trozo de servilleta para que toda la superficie quede totalmente cubierta. Son aceites perfectos si quieres usarlos en preparaciones dulces como pasteles, bizcochos o muffins, o en general, repostería.

Aceite de oliva

Sí, también el aceite de oliva, y este tiene un plus y es que es el más saludable de todos. Para preparaciones de comida o recetas saladas, es mejor usar aceite de oliva en lugar de uno de coco por ejemplo, o vegetal.

Así, ya sabes que si no tienes papel encerado dentro de la cocina, puedes recurrir a estas tres opciones que además agregan un toque secreto y lo mejor ¡sin que la comida o preparaciones se peguen. No dejes de preparar nada si tienes el antojo, cumple tu propósito y experimenta, con seguridad te funcionará.

