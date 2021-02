Optocosmética, el cuidado de los ojos

Si de proteger los ojos de infecciones, sequedad e irritación se trata, este nuevo campo que fusiona la belleza y la farmacología es ideal.

La mayor exposición a las pantallas y la luz azul ha provocado fatiga ocular, mientras que el flujo de aire adicional sobre los ojos creado por el uso de mascarillas ha exacerbado los problemas oculares. La optocosmética es un nuevo campo que busca fusionar la belleza y farmacología para optimizar la salud ocular. Esta categoría surge para proteger los ojos de infecciones, resequedad e irritación.

Los principales factores que afectan los ojos son muchos, pero diferentes productos de belleza no son amigables para los ojos, hay ingredientes tóxicos como los parabenos, retin A y el alcohol que irritan los ojos, y pueden causar diferentes problemas como blefaritis, resequedad en los ojos e irritación.

Según María Pascua, experta en futuro para WGSN, es un mercado aún pequeño, pero se encuentra en crecimiento, durante 2020 vimos una gran demanda y aumento en la preocupación por la salud ocular, especialmente relacionada con el aumento en la exposición a la luz azul, lo que hizo que en abril se generara un pico de búsquedas de ‘gafas con lentes contra luz azul’. Muchas de las marcas que vemos en el mercado están respaldadas por profesionales médicos de los ojos, y como dato adicional, las marcas respaldadas con información y datos científicos han ganado tracción en el último año.

Antes de la pandemia los optocosméticos estaban reservados principalmente para las personas que sufren de enfermedad del ojo seco y blefaritis, pero nuestro estilo de vida cambiante después de la pandemia (videollamadas constantes y uso diario de mascarillas) está teniendo un impacto en todos los ojos, aumentando nuestra probabilidad de tensión e irritación. Esto anima a los consumidores a buscar productos que alivien y protejan los ojos, elaborados con ingredientes hipoalergénicos no tóxicos que no causen más irritación.

El aumento de la exposición a la luz azul es la fuerza impulsora detrás de esta tendencia, y una prioridad del cuidado de la piel que hemos estado discutiendo desde 2017. Como menciona Emma Grace Bailey, estratega de WGSN Beauty, las búsquedas de Google en todo el mundo para “lentes de luz azul” alcanzaron su punto máximo en abril del año pasado, mientras las personas se adaptaban al trabajo desde casa. Nuestra exposición diaria a las pantallas se ha multiplicado por diez desde que se impusieron las cuarentenas y pasamos más tiempo frente a ellas que lejos de ellas. Como resultado, nuestros ojos se fatigan e irritan y nuestra salud ocular está más en el centro de atención. Proteger nuestra piel y ojos de la luz azul se está convirtiendo en una obligación.

El mayor uso de mascarillas también ha acelerado esta tendencia. El uso de una cubierta facial estimula el flujo de aire hacia los ojos, lo que reduce su capacidad de producir lágrimas, provocando ojos secos, con picazón y enrojecidos. Dado que el uso de mascarillas no se irá en el corto plazo, los consumidores están buscando productos de belleza que puedan usar sobre y alrededor de los ojos que no agraven más estos problemas. Si los ojos se humedecen al usar una mascarilla y el rímel se cae de las pestañas al ojo, nadie quiere que ese producto cause más molestias.

Esto significa que ingredientes como los parabenos y el argireline se están cambiando por iteraciones hipoalergénicas, ligeras, limpias y orgánicas, mientras que el SPF en los productos de maquillaje de ojos también está aumentando. Las marcas que trabajan en este espacio deben asociarse con oftalmólogos para garantizar que sus productos sean creíbles y confiables. Las afirmaciones respaldadas por la ciencia se están volviendo no negociables a la luz de Covid-19 y los consumidores seguirán esperando que haya evidencias de respaldo confiable disponibles.

Se ha resaltado la importancia de la innovación en envases limpios para respaldar la tendencia optocosmética. Los aplicadores reutilizables y fáciles de limpiar para delineador de ojos, sombra de ojos y rímel ayudarán a proteger sus ojos de la acumulación de bacterias, mientras que el cuidado de la piel aplicado a la delicada área de los ojos se colocará en dispensadores con cabezal de cepillo tipo bolígrafo para que los consumidores no tengan que usar sus dedos para aplicarlo.