¿Por qué algunas personas se deprimen más en Navidad?

Los humanos nos manejamos con tres neurotransmisores que están relacionados con los afectos, la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, los cuales se sincronizan con las sensaciones de bienestar y ausencia, lo que produce bajo estado de ánimo y ansiedad.

Muchas veces pensamos que la Navidad es una época en la que todos estamos obligados a sentirnos contentos y disfrutar de las fiestas. Sin embargo, muchas personas se sienten tristes durante estas fechas.

A continuación, quiero relacionar algunas situaciones que generan esta tristeza y que son totalmente válidas:

· Compromisos excesivos.

· Gastos extras.

· Temporada de hacer balance y valorar logros y fracasos.

· Cerrar ciclos.

· Consciencia de pérdidas: personas queridas que ya no están, aunque el duelo no sea reciente, es normal extrañarlos.

· Activación de conflictos familiares complejos y no resueltos.

· Proyección del futuro incierto que puede atemorizar.

Navidad y las emociones que son válidas sentir, diferentes a la felicidad

Recuerda que en Navidad no necesariamente debes sentirte feliz, es natural que te sientas triste, apático a las reuniones familiares, por ello te aconsejo que no conviertas los encuentros familiares en obligaciones, intenta limitar los temas de discusión, vivir tu duelo, si tuviste alguna pérdida en esta época es apenas natural que extrañes a las personas que no están, sé muy equitativo a la hora de tomar decisiones, no te dejes llevar por las emociones del momento y no te sientas mal por estar triste en navidad.

¿Con qué recursos o herramientas se puede contar para gestionar las emociones?

Varias investigaciones han demostrado que la forma en cómo interpretas tus emociones puede cambiar la forma en cómo vives.

Estas son algunas herramientas que te pueden ayudar en un momento difícil

· No evites pensar en lo que te preocupa: es muy difícil apartar las emociones de la cabeza, esto puedes ser contraproducente, ya que al intentar suprimir estas ideas terminan regresando con más fuerza.

· Relájate y respira hondo: es habitual que nos recomienden relajarnos y respirar hondo cuando estamos enfadados o muy ansiosos. Proviene de una tradición casi ancestral, como la de respirar dentro de una bolsa de plástico en un ataque de pánico.

· Busca la parte positiva de cada situación, sí puede evitar que sigas auto-saboteándote: Si en lugar de pensar en: “No voy a poder con esto”, empiezas a creer en ti: “Está complicado, pero lo puedo manejar” evitarás que tus emociones negativas se agraven.

· La reafirmación en tus virtudes y puntos fuertes es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos: Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción, pero reduciendo su significado negativo. En lugar de enfadarte porque has llegado tarde al trabajo puedes pensar que, dado que siempre llegas a tiempo, no es tan grave.

¿Es cierto que en diciembre las cifras de suicidio son más altas?

Aunque los suicidios aumentan en la temporada navideña, según estudios realizados por la OMS, las estadísticas oficiales indican que la incidencia es constante durante todo el año, con 33 a 37 casos en promedio al mes. Además, la depresión se detona en esta época, la cual antecede a la muerte planeada.

Técnica de la distracción

Consiste en desvincularte de la emoción negativa centrando tu atención en pensamientos neutrales, de esta forma evitarás que la emoción se intensifique. Por ejemplo, si tu jefe cuestiona tu profesionalidad, en lugar de pensar que quizás termine despidiéndote podrías pensar en la celebración de cumpleaños que tienes el sábado.

Autora del texto: Helen Alzate.

