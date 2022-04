Posiciones sexuales: ¿Existen posturas para no quedar en embarazo?

Sexualidad Foto: Pexels

Alrededor del sexo y el embarazo hay varios mitos, entre ellos la posibilidad de reducir la posibilidad de quedar embarazada con ciertas posturas.

De acuerdo con los expertos, aún no hay estudios específicos sobre si la postura a la hora de tener relaciones aporta o no para quedar en embarazo.

Mariano Rosselló Gayá, andrólogo del Instituto de Medicina Sexual, en Madrid le dijo a BBC que “más que las posturas, es más eficaz que el hombre observe 4-5 días de abstinencia con el fin de que la concentración de espermatozoides sea mayor y que la relación sexual se produzca en los días de máxima fertilidad en el ciclo de la mujer”.

De otro lado, algunos especialistas aconsejan que las mujeres que deseen quedar en embarazo pueden permanecer acostadas. Boca arriba y durante 10 ó 15 minutos, será la clave para lograrlo.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con ello. Marian Chávez Guardado, directora médica del AMNIOS Invitro Project, Madrid señaló: “Hasta la fecha, no existe ningún estudio científico que demuestre que las mujeres que permanecen tumbadas o con las piernas en alto tras el coito tengan más probabilidades de quedar embarazadas que las que no adoptan esta medida”.

Por su parte, Rosselló Gayá considera que “a pesar de que no se ha podido demostrar científicamente que estas medidas pueden ser beneficiosas, estar tumbada propiciará el reposo y la calma postcoital”.

¿Hay posiciones sexuales para evitar el embarazo?

Como se dijo anteriormente, no se ha comprobado que exista alguna postura que evite un embarazo. De hecho, la doctora Chávez señaló que “los espermatozoides tienen su propia movilidad que es independiente de la gravedad”.

Y agregó “lo que verdaderamente importa es la concentración de espermatozoides con movilidad progresiva en el eyaculado, no la fuerza de la gravedad”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que todos los espermatozoides deben hacer un camino muy difícil. Pues para llegar hasta el final de su recorrido en la trompa de Falopio, deben seguir unos 20 centímetros.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre los 39 a 300 millones que integran una eyaculación, solo menos de 10 mil llegan a las cercanías del óvulo.

“Como profesionales, debemos aconsejar medidas contraceptivas que estén respaldadas por evidencia científica como preservativos o la píldora anticonceptiva”, dijo Chávez.

Reproducción sexual

De acuerdo con los expertos, existen factores y hábitos que incluso influyen más en la capacidad reproductiva de la pareja.

“Existen muchos factores que pueden influir en la capacidad reproductiva de una pareja, como por ejemplo la existencia de hábitos tóxicos, sobrepeso, uso concomitante de medicamentos, determinadas enfermedades de base, etc.”, indicó Chávez.

La edad de la mujer es el factor que más influye a la hora de gestar: “Hoy en día, el factor que más dificulta el conseguir una gestación es la edad de la mujer, por el hecho de que la reserva ovárica (cantidad y calidad de los óvulos) va disminuyendo a medida que la mujer cumple años”.

Por su parte, Gayá fue claro en que la calidad de los espermatozoides del hombre es otro de los componentes importantes. Esto también aporta para que haya o no un embarazo.

“Su morfología y movilidad también son importantes de cara a la contracepción. Se recomienda un estudio andrológico para descartar problemas en este sentido si el embarazo no se produce”.

Sin lugar a duda, aunque no haya nada específico, queda claro que no hay posturas sexuales que lo eviten. Sin embargo, si existen ciertas condiciones o hábitos que aportan o no para que una mujer pueda quedar en embarazo.

Cabe aclarar que la planificación, es el método que mejor han descrito los médicos para recomendar un embarazo tanto esperado como uno que por el momento no sea deseado, o incluso para evitar enfermedades de transmisión sexual.