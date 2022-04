Satisfyer, el succionador que no te defrauda y lo hace mejor que los hombres

¿Sabes cuáles son los beneficios de hacer el amor con el periodo menstrual? Foto: GettyImages

Dicen que con este aparato el orgasmo está garantizado y que se llega al clímax en poco tiempo. Dicen que no hay nadie en el mundo que pueda hacer su trabajo. Dicen que todas las mujeres que lo han usado lo han amado.

Este producto milagroso se llama Satisfyer, y es un succionador del clítoris que promete llevarte al infinito y más allá.

De acuerdo con su página oficial, este juguete sexual “estimula el clítoris, a través de intensas ondas de presión. Tiene once configuraciones de intensidad. La voluminosa cabeza, hecha de silicona, rodea suavemente el clítoris para brindar estimulación dirigida a las partes más sensibles. El diseño es higiénico y ergonómico. Te llevará a la altura del éxtasis que no sabías que podías alcanzar”. También es resistente al agua y sus baterías son recargables.

Diferentes mujeres que han publicado reseñas del producto en Internet aseguran que es lo top de lo top. Incluso algunas figuras públicas se han lanzado a hablar sobre sus maravillas. La youtuber española Sandra Collado contó en su canal: “La primera vez que lo utilicé dije: ‘esto es tan bueno que es antinatural’. Además de no pasar de la cuarta velocidad, no duré más de 30 segundos”.

¿Se consigue en Colombia?

Hay que empezar por aclarar que Satisfyer es el nombre de la marca que está arrasando en el mundo (especialmente el Satisfyer Pro 3 Plus Vibration), pero existen varios succionadores en el mercado. De acuerdo con un vendedor del sex shop Dulce Pecado, el producto se encuentra con facilidad en el país. Los precios varían según la marca: hay succionadores desde 137.000 pesos hasta 300.000.

“Están los de primera generación, que tienen diez velocidades y no succionan tanto, y los de segunda generación, que tienen funciones más avanzadas y la batería es de mayor duración”. Al preguntarle por la fama del Satisfyer, el vendedor asegura que se debe a la publicidad. Para él, en el mercado existen juguetes sexuales más prometedores, como el ‘California Dreaming Malibu Minx’, que “aparte de succionar el clítoris, estimula el punto G y la vagina por penetración. Cuesta entre 450.000 y 500.000 pesos”.

El mago detrás del Satisfyer

El alemán Michael Lenke fue el creador del succionador del clítoris. Llegó a la idea al darse cuenta de la cantidad de mujeres que no logran llegar al orgasmo. Al ser consciente del problema, tuvo que hacer algo al respecto, y en el 2012 elaboró el primer prototipo.

Dos años más tarde, su producto empezó a hacerse famoso entre la población femenina.

“Leí que el 50% de las mujeres tenían problemas para llegar al orgasmo. Me llamó la atención y me pregunté por qué. Después de investigar, me di cuenta de que no había ninguna innovación en la industria de los juguetes sexuales desde hacía casi cien años”, expresó Lenke en The Huffington Post.

Eventualmente, creó el succionador del clítoris y su esposa, Brigitte, fue la primera en darle el visto bueno: “Esto será un éxito mundial”, le dijo después de probarlo.