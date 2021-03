Predicciones de Bill Gates: esta sería la fecha en que volveríamos a viajar

Regresar a la normalidad se convirtió en un deseo para todos desde que llegó la pandemia. Volver a viajar a otro país con la familia, amigos o pareja se convierte en una de las actividades que más extrañamos. Al respecto de eso, Bill Gates tiene una nueva predicción.

El fundador de Microsoft, Bill Gates ha explicado en una charla que sostuvo con Andrew Ross Sorkin, periodista de CNBC y The New York Times en la red social Clubhouse, en la que ha dicho que no deberíamos cantar victoria todavía en cuanto a decir que estamos cerca a la normalidad.

Durante el año 2021 habrá que esperar para poder moverse, ha dicho Gates; sobre todo, en lo que a viajes a nivel mundial se refiere.

El filántropo estadounidense opinó que la fecha en la que volveremos a viajará será hasta el 2022 y además de trasladarnos, podemos retomar nuestra vida de la forma más cercana a la normalidad.

Debido a la falta de igualdad y la lentitud a la hora de vacunar a la población contra el coronavirus, Bill explica que este año todavía no se conseguirá una normalidad como la que se conocía antes en cuanto a los viajes de placer se refiere.

“En Estados Unidos la situación del suministro está siendo buena”, al igual que en otros países también desarrollados, Gates vuelve a recalcar la importancia de que las vacunas lleguen a todos los países del mundo por igual y “no solamente a las naciones ricas”.

Algunos estudios y expertos cifran que las vacunas no llegarán de forma completa a todo el mundo hasta dentro de siete años.

Gates también ha comentado que su Fundación ha apostado por cambiar eso y ha invertido para el comienzo de desarrollo de fábricas en la India, lo ha indicado contundente el experto, que hace cinco años predijo la llegada de una pandemia mundial.

En 2015 Gates vaticinaba lo que sería el próximo gran riesgo de una catástrofe global. “Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios”, alertó el empresario cuando el mundo estaba viendo las muertes por brote del Ébola.

“Para una gran epidemia se necesitan millones de personas trabajando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) existe para monitorear las pandemias. La falta de preparación podría hacer que la próxima epidemia sea mucho más devastadora que la del ébola”, agregó Gates en 2015 cuando ilustraba al mundo sobre esta predicción en una charla TED, en las que líderes y personajes reconocidos dan pequeñas conferencias sobre “ideas dignas e inspiradoras”.

Hace unas semanas el director de la Fundación Bill y Melinda Gates, Bill Gates pedía a los países ricos que regalaran las vacunas a los países con menos recurso, asegurando que este tipo de acciones contribuiría al bienestar de estos países y así llegar a un posible fin de la pandemia lo más pronto.

