Demisexual, skoliosexual, ginosexual y más sexualidades que deberías conocer

¿QUÉ ES LA IDENTIDAD DE GÉNERO?

Partamos de una base esencial: la identidad de género es una construcción social y cada persona se encarga de abrazar las establecidas o de construir una propia. Para ampliar más la definición, recurrimos a lo que informa la ONG Colombia Diversa: es un “sentimiento profundo de una persona de igualdad, unidad y persistencia como hombre, mujer o transgenerista a través del tiempo y a pesar de los cambios físicos y psíquicos. La identidad de género no corresponde a un señalamiento por parte de otras personas, sino a una autoidenficación que hace cada sujeto”.

¿QUÉ ES ANDROSEXUAL?

Es el interés por la idea de lo masculino. Es decir, hay muchos y muchas que buscan rasgos de la noción masculina en las parejas. Lucir como un hombre, independientemente de la identificación sexual de la persona, es un plus que buscan los androsexuales.

Lee también: ¿Qué quiere decir queer? Personas que trascienden al género binario tradicional

Aquí puedes encontrar más contenido como este

¿QUÉ SIGNIFICA ASEXUAL?

Entramos a un terreno árido, en el que la atracción sexual y todos sus derivados no tienen espacio. Aunque para algunos sea difícil masticar, hay quienes no experimentan pensamientos sexuales por los demás.

¿ QUÉ ES SER BISEXUAL?

Son quienes se sienten atraídos por los hombres y las mujeres, independientemente de que hayan tenido una relación pasajera o profunda con cualquiera de los dos. Recuerda que es una cuestión de identificación, no de haber puesto en práctica. Una persona puede ser bisexual, aunque siempre haya tenido relaciones heterosexuales.

Te puede interesar leer: ¿Es posible tener una relación exitosa sin sexo?

DEMISEXUAL: SIGNFICADO

Tiempo y paciencia. A los y las que se consideran “demis” se les aviva el interés sexual por su pareja después de que desarrollan una conexión genuina y lo suficientemente sólida para dar este paso.

GINOSEXUAL: ¿QUÉ ES?

Es el antónimo de la androsexualidad. En esta ocasión es cuando alguien se siente llamado por la noción femenina en otra persona, independientemente de la orientación sexual de esta.

¿QUÉ ES SER INTERSEXUAL?

Hablamos de las personas cuyos órganos reproductivos no corresponden a lo que tradicionalmente se considera femenino o masculino. “Ser intersexual quiere decir simplemente que naciste con una variación que ocurre de manera natural en los seres humanos. No es un problema, por lo que las intervenciones en niños y niñas no son necesarias por razones médicas. También ser intersexual es más común de lo que la gente piensa. Es difícil saber cuántas personas intersexuales hay, pero se estima que entre 1 y 2 de cada 100 que nacen en Estados Unidos son intersexuales”, se lee en el portal Plannedparenthood.

¿QUÉ SIGNIFICA PANSEXUAL?

Parten de una base abarcativa, es decir, se sienten atraídos por todas las personas. Si la humanidad no tuviera identidades sexuales definidas, seguramente seríamos pansexuales.

QUEER: SIGNFICADO

La Q simboliza la palabra “question”, que en español significa “pregunta”. Las personas que se identifican queer son un libro abierto, un papel en blanco que no se casa con concepciones que los etiqueten. Para ellos el género y la sexualidad son un universo por descubrir, en el que prima la diversidad.

SKOLIOSEXUAL: ¿QUÉ ES?

Aquí los binarios no tienen cabida. Los skoliosexuales se sienten imantados por las personas que no representan el molde, es decir, por los heterosexuales. Sus gustos pasan por lo transexual y lo no binario.

TRANSEXUAL

Según el portal de Colombia Diversa, “son personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al sexo opuesto y que optan por una intervención médica, hormonal o quirúrgica para adecuar su apariencia física y biológica a su realidad psíquica, social y espiritual”.