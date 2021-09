Qué es disautonomía, la enfermedad que padece Yuri luego de sufrir covid-19

El pasado 2 de septiembre, la cantante mexicana Yuri compartió que padece de disautonomía, una condición que afecta al sistema nervioso y la regulación de importantes funciones como la frecuencia cardiaca y la respiración.

En entrevista con Televisa, la artista dijo que “me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, me (lo) detectaron (…) me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita. Gracias a Dios pude detectarlo a tiempo, fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil”.

Para saber de qué se trata esta enfermedad, consultamos a un experto en el tema. En entrevista con la Revista Cromos, el doctor Juan Manuel Orjuela Rojas, psiquiatra de la pontificia Universidad Javeriana y neuropsiquiatra de la Universidad Autónoma de México, nos cuenta de qué se trata la disautonomía, los síntomas y el tratamiento.

¿Qué es disautonomía?

Juan Manuel Orjuela Rojas (JMOR): “La disautonomía es una afección de una parte del sistema nervioso llamada sistema nervioso autónomo. Este sistema controla muchos procesos vitales para el organismo como la regulación de la presión arterial, la frecuencia cardiaca, la respiración, la digestión, la temperatura corporal, la micción (la acción de orinar) e incluso la respuesta sexual. Entonces la disautonomía es cuando se afecta este sistema nervioso y puede tener un componente, ya sea hereditario o puede ser causado por una lesión”.

¿Cuáles son las causas de la enfermedad?

JMOR: “Existen múltiples causas como las hereditarias y las adquiridas. Por ejemplo, es muy frecuente en los diabéticos que haya una afectación del sistema nervioso autónomo, así como en la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, algunos síndromes como el de Gillán Barré, padecimientos como el covid-19, entre otros”.

¿Cuáles son los síntomas?

JMOR: “Pueden ser síntomas muy variados que van desde leves y moderados hasta severos y afectar la calidad de vida. Existen síntomas que pueden aparecer de manera súbita y otros como resultado de un factor estresante emocional. Algunos de los síntomas son:

- Mareo

- Dificultad para adaptarse a cambios posturales, conocido como ortostatismo que causan cambios abruptos en la presión arterial

- Cambios en la frecuencia cardiaca

- Vómito o constipación

- Sudoración excesiva que puede llevar a la deshidratación

- Migraña

- Disfunción eréctil

- Incontinencia urinaria

- Dificultades para respirar

- Sensibilidad a la luz

Hay que resaltar que los síntomas son inespecíficos, pero involucran las funciones del sistema nervioso autónomo”.

¿Por qué la disautonomía es una enfermedad consecuencia de la covid-19?

JMOR: “Es importante recordar que en el coronavirus existen la infección y los síntomas agudos de la covid-19. Recientemente, se están describiendo los síntomas post agudos o a lo que se llama covid crónico, que son síntomas que aparecen con el paso del tiempo de manera residual a la infección por coronavirus.

Dentro de estos se ha documentado frecuentemente algunos debilitantes como dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones e intolerancia al ortostatismo. Sin embargo, no hay completa certeza de cómo el covid-19 afecta el sistema nervioso autónomo y existen dos hipótesis.

Una es que el mismo virus afecta los nervios que corresponde a este sistema nervioso autónomo. La segunda es que puede haber una respuesta mediada inmunológicamente, donde hay algunos anticuerpos, que se llaman anticuerpos cruzados, que terminan afectando este sistema como parte de la respuesta inmune”.

¿Cómo se trata esta enfermedad?

JMOR: “El tratamiento va dirigido a tratar los síntomas más que a curar o revertir la condición de base, ya que muchas veces es incurable o irreversible. Dentro de los tratamientos más comunes podemos encontrar una buena hidratación durante el día, pues es fundamental para tener un adecuado volumen sanguíneo. Además, también se aconseja añadir entre 3 y 5 gramos adicionales de sal a las comidas, esto ayuda a mantener una buena presión arterial.

El tratamiento también incluye dormir con la cabeza levantada o con el espaldar levantado entre 10 y 15 centímetros y a veces se utilizan medicamentos para tratar la presión arterial”.

¿Cuáles son las recomendaciones que deben seguir quienes la padecen?

JMOR: “Una adecuada hidratación pues la deshidratación favorece los episodios de disautonomía. Es importante tener en cuenta que es una condición que no se puede prevenir. Una vez la persona la padece se debe enfatizar en el tratamiento de los síntomas”.