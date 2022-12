¿Qué hace enojar a los gatos? Cuidado con estas 6 cosas

Si te has decidido a adoptar un gato un en tu casa, es indispensable que, además de consultar con el veterinario sobre su salud, sepas que existen algunas cosas que le molestan y que es mejor que evites a toda costa.

Los mininos son animales de compañía que, aunque muchos digan que son muy independientes, aman a sus dueños. Estos son animales muy inteligentes y además se caracterizan por su belleza.

Descubre aquí por qué los gatos tienen ciertos comportamientos extraños. Foto: Getty Images

Quienes tenemos un gatito podemos conocer de sobra que es lo que les gusta pues logran demostrar su cariño de diversas formas. Por ejemplo, al acariciar algunas áreas de su pelaje, comenzará a ronronear demostrando satisfacción.

Sin embargo, en ocasiones no tenemos muy claro cuáles son las acciones o cosas que les molesta ya sea porque sienten que les puedes hacer daño o porque simplemente no es de su agrado. A continuación, te decimos qué debes evitar para que tu gato no se enoje.

¿Qué hace enojar a los gatos?

El portal especializado en animales de domésticos Repet Mascotas, ha listado una serie de cosas que tu gato podría odiar. Ten en cuenta que no todos son iguales, por lo que aquello que no le gusta a unos, lo pueden amar otros.

Ciertos aromas

El sentido del olfato de los mininos está bastante desarrollado y sienten a kilómetros algunos olores fuertes. Entre aquellos que les pueden molestar están el del ajo, el del humo de tabaco, el de pimienta, el de variados desodorantes o el de vinagre.

Ten en cuenta que, así como odian su olor, es probable que tampoco les guste su sabor. Además, tampoco debes dar de comer nuevos productos sin antes visitar al veterinario.

Las cajas de arena sucias

Si quieres ver a tu gato enojado, basta con que no limpies su caja de arena. Los felinos son mascotas muy limpias, de hecho, pasan la mayor parte del día acicalándose. Si ven su arena sucia, buscarán otro lugar para hacer sus necesidades, lo que también te puede ocasionar molestias a ti.

Los pepinos

Existen diversos estudios científicos que han demostrado que los gatos detestan este alimento. No necesariamente por su sabor, sino, por su apariencia, la cual, se asemeja a la de una serpiente, un depredador nato. Por ello, el instinto felino lo obligará a alejarse de donde vea un pepino.

El agua

Cuando mojas a tu gato es probable que veas que sale corriendo. Según el medio citado, el origen de esta fobia se puede deber a que la procedencia de las razas felinas es desértica. Esto provoca que sientan desconfianza de estar mojados.

Los perros

Así como en las películas, existen algunos gatos que les cuesta convivir con algunos perros. Ten en cuenta que si se presenta esta rivalidad suele ser por comida, territorio y por cariño. Entonces, procura brindar las mismas comodidades a ambos animales, así se convertirán en los mejores amigos.

Los ruidos fuertes

El sentido del oído de los gatos también está muy desarrollado. Es un sentido que les permite estar al tanto de lo que pasa en su entorno, por lo que un ruido a alto volumen lo alterará al pensar que se trata de una amenaza. Esta es la misma razón por la que tu mascota odia la pólvora.