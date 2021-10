¿Qué significa TBT, DIY, YOLO, F, BFF y cuándo usarlas?

En internet hay muchas abreviaturas que tal vez no conoces. Ingresa y descubre su significado para que las uses correctamente.

El mundo digital tiene su propio lenguaje y generalmente son abreviaturas para recordar ciertos momentos o referirse a ciertas personas. Así que hemos reunido algunas de las expresiones más populares en Internet para que conozcas qué significan y los momentos adecuados para utilizarlas.

¡Comencemos!

TBT

Esta es una sigla que abrevia la expresión en inglés “Throwback Thrursday”. Esto significa, literalmente, “jueves de retroceso” o “jueves de recordar”. Se suele utilizar mucho para acompañar imágenes y así conmemorar algún momento del pasado.

En Instagram, suele ser usado como hashtag y usualmente se relaciona con fotos de la infancia, viajes, épocas estudiantiles, etc., que producen nostalgia y que los usuarios quisieran vivir nuevamente.

Como la etiqueta tiene la palabra jueves incluida, hay una variación para poderla usar cualquier día. Se trata de TB, que corresponde a la primera parte de la expresión “Throwback” y con la que las personas pueden dar a entender que están compartiendo un recuerdo.

YOLO

Esta expresión es un acrónimo de la expresión en inglés “you only live once” que significa “solo se vive una vez”. YOLO se suele utilizar para compartir esos momentos en los que se resalta el valor de vivir al máximo y disfrutando cada segundo. Se relaciona con actividades arriesgadas o que sacan a las personas de su zona de confort como los deportes extremos o un estilo de vida muy emocionante.

Puede que se use como excusa y para darle humor a situaciones como no asistir a clase. Por ejemplo, alguien puede escribir “no fui a la universidad hoy porque #YOLO”. Al igual que TBT se incluye como hashtag dentro de las publicaciones.

DIY

Esta sigla se usa especialmente en YouTube, Pinterest o en vídeos de tutoriales. Significa “do it yourself”, lo que traduce “hazlo tú mismo”. Esta expresión da a entender que el contenido que se va a consumir es fácil de hacer en casa y puede ser sobre recetas, manualidades y mucho más.

F

El uso de esta letra es recientemente novedoso. La letra se utiliza con tintes de humor e ironía para referirse a expresiones más largas como “soldado caído” o “que en paz descanse”. Por ejemplo, si alguien es descubierto siendo infiel se puede usar la siguiente expresión “F por Pepito y su relación”.

Aplica para varios contextos en donde se quiere demostrar tristeza, pero con un toque de sarcasmo y diversión.

BFF

Al igual que las primeras expresiones, esta también es una sigla en inglés. Significa “best friends forever”, lo que en español traduce “mejores amigos por siempre”. Se suele usar para dar a entender que entre dos o más personas existe una relación muy fuerte de amistad.

FBF

Esta es otra expresión que seguramente has visto en redes, memes e internet. Es la abreviatura para “Flashback Friday” que en español significa “viernes de retrospectiva” o “viernes de recordar”. Es decir, es la versión de viernes para TBT. La diferencia es que esta etiqueta se utiliza los viernes en lugar de los jueves.

IDK

Si te han mandado esta abreviatura y no sabes qué significa, es una sigla que en inglés significa “I don´t know”, es decir, “no lo sé”. Es común usarla cuando alguien te hace una pregunta y no sabes la respuesta a dicho cuestionamiento.