Razas de perros braquicéfalos: 10 cuidados que debes tener en cuenta

Hay más de 20 razas de perros braquicéfalos distintos, desde perros muy grande como el San Bernardo a otros más pequeños como, Pug, Buldog, Boston Terrier o el pekinés.

En cuanto a su salud deben tener cuidado con la piel, limpiar muy bien los pliegues de las arrugas y sobre todo cuidar de su respiración ya que estos perros se denominan de razas braquiocefálicos

Según Dennise Jiovana Garzón López médica veterinaria y zootecnista del centro veterinario Zoopet y egresada de la UPTC, en entrevista con la Revista Cromos nos comparte 10 cosas que debes tener en cuenta para un mejor cuidado de un perrito braquiocefálico.

1. Determinar si pertenece a estas razas: Pug , Bulldog inglés y Francés, Boston terrier, Bóxer, Pekinés, Sharpei, Shih Tzu y Lhasa Apso, Cavalier King,Charles spaniel, Staffordshiere Bull Terrier.

2. Paseo: se recomienda no pasearlos con collar y menos de ahogo o disciplina, ya que la obstrucción en su cuello puede ser grave para su respiración y condición corporal, esto mezclado con el cansancio puede tener graves consecuencias. Lo ideal es usar una pechera cómoda.

3. Evitar golpes de calor: el aumento de temperatura es muy peligroso en estas razas, se aconseja que estos perritos no vivan en clima caliente y aunque son muy importantes y se consideran de la familia, no debes llevarlos de paseo a la playa o a temperaturas a menos de 12 grados y de más de 23 grados, ya que no tienen la capacidad para contrarrestar un golpe de calor, o hipotermia por baja temperatura.

Para el manejo de golpes de calor, puedes identificar si está pasando por este episodio, si tiene jadeos constantes y fuertes, dificultad respiratoria, su lengua se torna azulada debido a la falta de oxígeno, produce espuma en su boca, tiene vómito, el ritmo cardiaco se acelera más de lo normal.

Ojo con esto, un golpe de calor en esta raza de perros puede hacer que tu mascota convulsione, entre en coma y llegue a consecuencias fatales si no se lleva inmediatamente al veterinario. Para enfrentar un golpe de calor se debe meter al perro en la bañera con agua fresca, o poner paños en el cuerpo y el vientre, para ayudar a la circulación se sugiere hacer masajes en las patas traseras y lo más importante llevarlo inmediatamente al veterinario para que lo estabilicen.

4. Golpes de frio: por la condición respiratoria el frio les afecta tanto como el calor, no se deben llevar a clima muy fríos y mucho menos dejarlos en un patio o dormir a la intemperie, ya que una baja temperatura puede causarles hipotermia o resfriado. ¿Cómo se sabe que tiene hipotermia? Si presenta escalofríos, tiembla y sus orejas, nariz y patas están heladas, tienen una temperatura rectal menor a 35 grados C, presentan pulso débil, se deben calentar poniendo calefacción en casa, con mantas previamente calentadas por el cuerpo de una persona o por una plancha.

5. Un perro braquiocefálico a la hora de necesitar anestesia debe tener especial cuidado, se recomienda una valoración seria y responsable con un especialista idóneo en anestesia para este tipo de razas.

6. Higiene de ojos y de pliegues: se deben limpiar sus ojos en su parte exterior- alrededor y a diario con un pañito sin perfume, ni alcohol. Lo mismo en sus pliegues para evitar acumulación de bacterias, mugre que pueden ocasionar problemas de la piel e infecciones. A menos que lo indique el veterinario usar algún producto medicado, no se debe usar jabón, ni alcohol o crema alguna.

7. Alimentación: nunca les des huesos ni crudos, ni cocinados y premios a base de carnaza ya que por su condición les es difícil responder ante un posible atoramiento. Si lo alimentas con comida Barf o natural debe ser guiada por un médico especialista.

8. Paseos suaves: no llevarlos a ciclovía, ni ponerlos a correr al ritmo de una cicla, son perros de ejercicio moderado y se debe caminar al ritmo que ellos pongan, si se agitan jugando o corriendo, debes procurar calmar al perro y que descanse para regular su ritmo cardiaco.

9. Si roncan ten presente que es por su condición, si lo hacen mucho o muy fuerte consultar con el veterinario.

10. Según Garzón, estos perritos necesitan mucho de tu amor y un poco más de cuidado que otras razas, finalmente todos los perritos requieren cuidado, las personas que tienen este tipo de animalitos dicen que son inigualables, amorosos, y especiales por eso debes procurar su bienestar, ser precavido, no tenerlos por moda o su hermosa apariencia, dedicarle tiempo para sus cuidados y mantener una tenencia responsable.