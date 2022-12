Salud: ¿Qué tan saludable es comer atún enlatado?

El atún es uno de los alimentos que la mayoría de personas come bien sea para acompañar el almuerzo o la cena.

Aunque varios expertos dicen que el enlatado tiene mucho mercurio, este es un alimento muy fácil de combinar con arroz, spaghetti y otras preparaciones.

¿Cuáles son los beneficios de comer atún?

Su sabor particular y delicioso sabor, su disponibilidad global y sus componentes saludables “lo hacen el perfecto reemplazo de las carnes rojas, conoce los beneficios del atún y enamórate de este increíble alimento”, destaca la web Cocina Fácil.

Sobre el atún enlatado hay muchos mitos por ello hoy te hablaremos de qué tan saludable es consumirlo constantemente. Foto: Cortesía

Aunque es una de las especies más sencillas, “que se distingue por su practicidad para ser comido y que no es un pescado que precisamente sea la estrella en la cocina gourmet, el atún es uno de los alimentos más completos que podemos ingerir, debido a que tiene un completísimo nivel nutricional”, señala.

Igualmente destaca que entre sus beneficios está que al ser un alimento muy saciante, “este se convertirá en tu mejor compañero para la pérdida de peso. Un tip: si comes una lata de atún al natural por las noches, tu organismo quemará las proteínas con mayor facilidad”.

¿Qué pasa si como mucho atún en lata?

Según lo destacado por la web de salud Saber Vivir entre los aspectos negativos está “que el exceso de aceite, si es de palma, tiene el efecto contrario y aumenta el riesgo de colesterol y de enfermedades cardiovasculares”.

La acumulación de metilmercurio “puede afectar al sistema nervioso en fase de desarrollo del feto y niños pequeños, de ahí que se pida un consumo con precaución”.

La población de los países del arco mediterráneo, “España, Italia y Grecia, son los que han mostrado concentraciones más altas de metilmercurio en el cuerpo. Aunque en ningún caso fueron significativas para considerarse peligrosas”.

Teniendo en cuenta que en el caso de los niños, el mercurio no era tan elevado, los expertos recomendaron no consumirlo frecuentemente entre su dieta, algo que se continúa aplicando no solo en esos países sino en más territorios del mundo.

Por su parte, María Kindelán, Nutricionista & Naturópata y Especialista en Nutrición Energética y Salud Digestiva de Pleneat, destaca que “dentro de un marco de alimentación saludable los productos enlatados deberían ser sólo una opción ocasional, dado que se trata de alimentos desvitalizados con un alto contenido en histaminas. El atún enlatado es una opción más o menos saludable en función del origen del pescado y de su método de conservación”.

Kindelán también destacó que el atún enlatado “normalmente se conserva en aceites y sal que le dotan de un alto contenido en sodio y ácido úrico. A pesar de su riqueza en proteínas y ácidos grasos omegas 3, el consumo de atún en lata debe ser moderado, debido a la posible acumulación de mercurio en la carne de los atunes, especialmente en el caso de niños y mujeres embarazadas”.