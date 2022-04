Sexualidad: 5 puntos que hacen explotar de placer a las mujeres Foto: GettyImages

Las mujeres somos algo enigmáticas, tímidas, coquetas, reservadas y mientras otras extrovertidas, lanzadas y sinceras por lo que en su mayoría si le preguntáramos ¿si es importante el placer en una relación sexual para ellas?

Dirían “No” de dientes para adentro , pero no hay mayor mentira que la de pinocho; cuando realmente si le damos nuestro poco pero significativo porcentaje al placer obtenido en la relación sexual . ¿Ahora cuáles son los 5 puntos que hacen explotar a una mujer de placer? La sexóloga y escritora Julieth Diprieto nos cuenta cuáles son esos 5 puntos que hacen explotar de placer en la cama.

5 puntos que hacen explotar de placer a las mujeres

1-LA HIGIENE

Procura mantener un aseo adecuado si el encuentro es a finalizar la jornada laboral, mucho más con un toque de perfume apropiado. Ni tanto que apeste al santo, pero tampoco que no lo perciba la doncella.

2-LA HERRAMIENTA

No se presume, sino que se administra (el tamaño no importa). Aprenda a conocerse y a saber cuál es su lado fuerte en la sexualidad porque casi nunca la cantidad es sinónimo de calidad mientras que la administración si asegura un goce a cuentagotas, pero seguro.

3-UNA PALABRA BONITA

Abre el camino, no hay duda de que los hombres son seducidos a través de la vista mientras nosotras por el oído. En el sexo no hay palabra tirada a la basura. Todo cuenta y como tal “úsalas “para terminar de llevarla al placer máximo. “Estas descomunalmente hermosa, estas exquisita, tus ojos brillan como las luciérnagas de la noche“. Tal vez no serán tan poéticas sus palabras, pero dígalas a su forma y naturalidad y que no suenen fingidas.

4- UNA PREVIA

No incomoda, pero si acomoda. No hay nada más antirromántico que llevar el encuentro sexual como un manual aprendido al dedal y puesto como anillo. Use velas, vinos, comida afrodisiaca, disfraces, juguetes eróticos, aceites, flores, inciensos, etc. mejor dicho adapte la cita al mayor escena de pasión posible. Transpórtala y será inolvidable.

5-HAGA SENTIRLA LA DUEÑA DE SU MUNDO

Así sea por esa noche y la tendrá toda la vida; así que nada de celulares, net-work, Messenger, WhatsApp, noticias, llamadas y menos comparaciones con otras relaciones .

“Después de todo no es tan difícil llegar al corazón de una mujer sino permanecer anclado a este toda la vida”.

La escritora, sexóloga y productora de teatro y televisión, Julieth Diprieto lanzará su libro ‘Yo soy Dante Castellblanch’ que forma parte de su saga ‘La gurú del sexo’. Es un libro que combina la literatura romántica y erótica con la ficción y la acción. Será presentado el próximo 2 de mayo en La Feria del Libro en el salón Jorge Isaacs donde la escritora dará un conversatorio sobre los temas de sexualidad que abarca el libro: parafilias, juguetes eróticos etc. junto a su asesor científico Dr.Edison Pazmiño, médico, sexólogo, terapeuta.