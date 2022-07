Esta es la posición sexual que favorece al orgasmo femenino, según la ciencia

El orgasmo es esa joya preciada que muchas mujeres desean tener pero que no todas logran tan fácilmente. Las posiciones sexuales pueden influir, sobre todo si se apoya en textos como el Kama Sutra, algo que también ayuda a la diversidad de experiencias.

Sin embargo, ese tipo de consejos o herramientas rara vez están concentradas desde la propia perspectiva femenina. Aquí es donde aparece la médica Kimberley Lovie, que empezó un estudio realizado desde la clínica ginecológica New H Medical de Nueva York, Estados Unidos.

¿Cuál es la posición sexual que más orgasmos femeninos genera?

El resultado principal de esta investigación fue la postura sexual que más favorece al orgasmo femenino. Esta se trata de la llamada “papá y mamá”, que consiste en que la mujer se pone una almohada debajo de la cadera.

Para demostrarlo, un grupo de investigadores comparó el flujo de sangre en el clítoris antes y después del coito en unas parejas que fueron voluntarias con las cinco posiciones más comunes, luego de un periodo de tiempo estandarizado.

De acuerdo con los expertos, la inclinación del cuerpo favorece a la relajación de la vagina y la estimulación del clítoris, que termina hinchándose. “La posición de rodillas con penetración desde atrás produjo la menor cantidad de contacto directo con el clítoris y resultó en un aumento insignificante en el flujo sanguíneo en comparación con las posiciones cara a cara”, dice el estudio.

Esta investigación tuvo presente otro estudio de la Universidad de Ottawa en Canadá, el cual analizó varias sensaciones que experimenta el cuerpo de una mujer durante el orgasmo, como la dificultad para respirar, aumento de la presión arterial, entre otras.

Sin embargo, el gemido no fue parte de esas sensaciones a pesar de lo que muchos piensan, según los investigadores, este tipo de sonidos debe ser eliminado a la hora de identificar un orgasmo femenino.

Los gemidos no ayudan a identificar un orgasmo

Un grupo de científicos de la Universidad de Ottawa observó las respuestas psicológicas del orgasmo femenino para un estudio que fue publicado en The Journal of Sexual Medicine, para empezar, los gemidos no son una señal de placer.

De acuerdo a lo reportado por The Daily Mail, los investigadores encuestaron a 637 mujeres de distintas edades para un cuestionario sobre sus experiencias frente al orgasmo, también se les pedía enlistar diferentes respuestas físicas y emocionales que hayan tenido al alcanzar el clímax sexual.

En la encuesta se incluyó una lista de múltiples respuestas para que las personas marcaras, por ejemplo: “temblando”, “estremeciendo” y “pulsando”.A los participantes también se les pidió nombrar la sensación principal que sentían durante el orgasmo y gemir no fue una de ellas.

En vez, los científicos encontraron que una “satisfacción placentera” fue la más común, mientras que “intimidad emocional” y “fuertes sensaciones” fueron los efectos menos reportados.