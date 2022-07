A la mujer siempre se le ha asociado desde tiempo atrás con el papel de sumisa, sin derecho de opinión y menos elección si es en su sexualidad peor aún. Pero los tiempos han cambiado y ahora la comunicación es parte fundamental para el buen sexo.

“Ahora somos nosotras las afortunadas de decidir no solo por la historia de nuestro cuerpo en muchos países sino también de nuestros encuentros”, comentó en entrevista para la revista Cromos, la sexóloga y escritora de la novela: ‘Yo soy dante Castellblanch’ Julieth Diprieto de Kammerer

Sexualidad: 5 cosas que se fijan las mujeres en un encuentro sexual Foto: Pexels

Diprieto comento: así es cómo podemos libremente como féminas establecer parámetros para nuestros encuentros sexuales, sin vanos prejuicios, superficiales opiniones y estúpidos paradigmas llegar a una cita con un caballero a decidir si vamos o no a la cama con este.

5 COSAS QUE SE FIJAN LAS MUJERES PARA UN ENCUENTRO SEXUAL

Así que para esos placeres de diosas siempre tenemos muchas peticiones como mortales y algunas cosas que nosotras nos fijamos para que puedas pisar ese lecho caliente.

1- LA HIGIENE:

Si eres de los que eres 7/7 ósea trabajas de 7 de la mañana a 7 de la noche y vas a ese encuentro sexual; lo recomendable es mejor antes una pasadita al baño para una aseadita por encima y luego ir al bar .

“A nosotras no nos interesa si eres el hombre más productivo de la empresa pero sí cómo hueles en la mesa y más en la cama”, comenta la experta.

2- LA SERIEDAD SOLO PARA LOS NOTICIEROS DE TV :

A nadie le interesa estar en una barra de un restaurante con un caballero que solo habla de problemas, eternas frivolidades sino con aquel que con cualquier chiste o tontería saca una sonrisa . Hay una típica frase que dice “Lo que no hace el buen mozo lo hace el chistoso " y entre chiste y chiste se asoma la vulvita " dijo la sonrisa "

3- EL AFRODISIACO PURO :

No hay nada más engatusador, pero atrapador que ese hombre que se llena de detalles y modales puros para la joven que le encanta.

Abrir la puerta del carro, llevar una flor, dar un piropo , colocar la silla , dar los buenos días , tardes o noche , las gracias son importante.

Así que, aunque estas tácticas son engatusadoras ayudan a caer redonditas en la trampa de la galantería y la seducción.

4- OLVIDESE DE JUAN GABRIEL: “NO TENGO DINERO, NI NADA QUE DAR, SOLO TENGO ES AMOR QUE DAR "

Deje la tacañería en la gaveta, no se le ocurra dejar que esa mujer pague la cuenta, menos le diga qué pedir o no en la carta en esa cita y olvídese del típico cuento a la americana: ‘mitad y mitad’, por la sencilla razón que si observó en ella que está buscando un buen momento pues complételo.

Las mujeres no somos todas unas mantenidas, no buscamos al mejor gallo para capar, pero a veces si buscamos placer en eso incluye ese hombre que esa noche nos haga sentir: amadas, deseadas y muy valoradas.

5-LAS COMPARACIONES SOLO QUEDAN BIEN CUANDO SE COMPRAN ELECTRODOMESTICOS:

No comience asociar las exesposas, examigas con derecho, exnovias , examantes , ex-encuentros ocasionales, etc... porque no hay más aburridor y apático que escuchar eternas quejas y más comparaciones de personas que ni la menor idea de quiénes son y menos las conoces .

Pero también como añadido extra por favor tenga en cuenta evitar palabras como: “gordita " o chiquigordi " o mami gordi o gorda o cualquiera de sus variaciones por la sencilla razón que ninguna mujer quiere sentirse gorda.

“Las mujeres sufrimos de una modalidad de mujer flaca, hermosa y sensual cuando vamos de cacería, por lo que es recomendable omitir ese tipo de piropos no por ser discriminativos sino porque sencillamente todas, absolutamente todas las mujeres, nos sentimos” flacas, hermosas, sensuales y esculturales

“Por ultimo y no menos importante, he aquí la clave del éxito de esa noche de un encuentro maravilloso y fantástico sexual: no es precisamente la chequera del caballero, el porte varonil, los modales del Conde de Montecristo, las palabras sensuales con las que se expresa, tampoco su humor fino ni mucho menos ese olor a talco y colonia de estrato 10 es simplemente esa charla amena que deja fluir …..sin influir .