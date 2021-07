Si sufres de alergia por causa de tu gato, debes leer esto

Los amantes de los felinos aman sus gatos por encima de cualquier alergia, pero la realidad es que son el tipo de mascotas que más producen este trastorno en los humanos. Pero ojo, no te decimos que debes deshacerte de ellos. Una experta nos explica cómo identificar si estás sufriendo de alguna y nos da algunas recomendaciones para hacerle frente.

Después de los ácaros del polvo, las mascotas están catalogadas como la segunda fuente causante de alergias en los humanos y de este segmentos los gatos representan el 23% de los casos, siendo el doble de comunes que los perros y que otro tipo de mascotas. Equivocadamente se cree que es el pelaje de los felinos el causante de ese estornudo imparable, pero en realidad se debe a su saliva. “La reacción alérgica se debe a ciertas proteínas que se hallan en las partículas de la saliva del gato y quedan impregnadas en su pelo durante el proceso de acicalamiento”, explica Ana Milena Carmona, especialista en Dermatología Veterinaria y maestra en Ciencias Veterinarias con énfasis en inmunología.

En esas proteínas de las que habla la experta se encuentra una denominada fel D 1, que es la causante del 90 % de las reacciones alérgicas en humanos. El pelo del felino aunque no es el directo responsable, sí se encarga de esparcir ese factor alérgeno, quedando activo en diferentes partes de la casa, aumentando la probabilidad de contacto con las personas.

Te puede interesar: Banano: conoce todos sus beneficios y la porción que deberías consumir

Los síntomas más comunes que pueden aparecer a los pocos minutos o tardar algunas horas son estornudos, secreción nasal, o irritación en ojos y piel. Este cuadro puede complicarse en personas que sufren de asma alérgica y otras patologías respiratorias.

Pero no solo las personas sufren con esta sintomatología, sino los gatos, que ven sus espacios restringidos, limitación en el tiempo de juego e incluso hay quienes los devuelven o abandonan a su suerte. La doctora Carmona explica que no existen gatos hipoalergénicos y que tampoco todas las personas sufren esta condición, aunque no es un porcentaje bajo: “se considera que 1 de cada 5 personas adultas a nivel mundial son sensibles a los alérgenos de los gatos”.

Entendiendo mejor cómo se produce esa reacción en los humanos y que sus cuidadores harán todo lo que esté a su alcance para convivir de la mejor forma con su gato o perro, hay varias recomendaciones de la especialista que resultan útiles con nuestras mascotas en casa:

El baño. Aunque hay portales que sugieren el baño semanal esta no es una opción saludable para tu gato. De hecho, puede llegar a causarle daño a su piel y pelaje, y no soluciona el problema.

Limpieza en casa. Es fundamental hacerlo de la manera correcta. Para ello, no utilices escoba porque al barrer levantarás el polvo y partículas que pueden contener el alérgeno. Cambia a una aspiradora o trapeador.

Lociones. En el mercado existen gran cantidad de productos para combatir la alergia causada por las mascotas pero si es para tu uso, consulta siempre a un médico y si se aplica sobre tus mascotas, pregunta antes al veterinario.

También puedes leer: Por qué ronronean y otros sorprendentes datos curiosos de los gatos

Medicamentos. Igual que pasa con las lociones, no acudas a estos sin prescripción médica. Únicamente el médico especialista puede darte el protocolo de manejo adecuado. Incluso pueden realizar pruebas para implementar el tratamiento más adecuado o alguna combinación.

Nutrición. Recientes investigaciones revelan que el manejo de los alérgenos producidos por los gatos se puede neutraliza con cierto tipo de alimentación, que no solo mejorará la calidad de vida de los mininos sino de sus cuidadores.