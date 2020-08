Estudios preliminares muestran que el Covid–19 tiene impacto en la calidad de los espermatozoides. ¿Cuáles son los tratamiento?

Los hombres han expresado su deseo de ser padres, pero algunos de ellos son diagnosticados de infertilidad, por eso se debe averiguar las causas e indicar el tratamiento pertinente. Para el doctor Alejandro Aparicio, urólogo de la Clínica del Country comenta que el instinto paternal existe, aunque no se socialice tanto como el instinto maternal.

En la actualidad existen dos tipos de infertilidad masculina. Según Aparicio en algunos de los casos se da por alteración de la esperma, dada que es de mala calidad y su velocidad es lenta.

Puedes leer: Embarazo, obesidad y cerebro de tu bebé… ¿Cómo puede verse afectado?

“Las causas de este tipo de infertilidad son las toxinas del medio ambiente o varicocele (agrandamiento de las venas dentro de la piel floja que sostiene los testículos (escroto)”.

El segundo tipo es quienes no tienen espermatozoides en el semen, a esto se le denomina azoospermia. Para Aparicio este es el resultado de una obstrucción en el conducto reproductivo, quizás por una vasectomía; o no obstructiva, que es el resultado de la inadecuada producción de esperma por factores genéticos, daño testicular o problemas hormonales.

Otra de las causas está asociada con el aumento de la temperatura testicular, Algunos hábitos que deben evitar por mencionar algunos casos son: hacer uso frecuente de los baños turcos o jacuzzis, permanecer mucho tiempo en la ducha caliente o usar por tiempo prolongado el computador en las piernas. “También hay hábitos que afectan la fertilidad como fumar, la mala alimentación, el exceso o la ausencia de actividad física y la obesidad”, comentó el especialista.

Uno de los principales mitos que culturalmente pensamos es que el problema de infertilidad viene de la mujer, generalmente es problema de ambos porque las células interactúan entre sí. Para el urólogo un tercio de los pacientes con problemas de fertilidad están en las mujeres, otro tercio está en hombres y otro porcentaje está entre ambos.

Puedes leer: La maternidad y la culpa

Por otro lado, los hombres piensan que por tener problemas de infertilidad son menos masculinos, lo que causa problemas sexuales, timidez e inseguridad; pero realmente un hombre detecta estos problemas cuando está buscando ser padre, porque muchos tienen una vida sexual normal.

¿Qué tratamientos existen?

El tratamiento para la alteración del esperma se hace mediante el manejo de hábitos saludables, suministro de vitaminas o la corrección del varicocele.

Por otra parte, si se encuentra azoospermia, se debe realizar una biopsia testicular y probablemente hacer una fertilización in vitro, sacando los espermatozoides directamente del testículo o epidídimo. “La fertilización in vitro funciona mediante una combinación de medicamentos y procedimientos quirúrgicos para facilitar que el esperma fecunde el óvulo y ayudar a que el óvulo fecundado se implante en el útero”, comentó Aparicio.

La fertilización in vitro suele tener una taza de efectividad muy buena, si la causa es obstrucción; pero si es por no obstrucción, las tazas son más bajas dada que el origen es que no hay espermatozoides de buena calidad.

¿El Covid-19 tiene incidencia en la infertilidad?

Algunos reportes indican que hay muestras de Covid-19 en el semen, aunque es más fácil contagiar a otra persona por saliva o por cercanía. Hay un estudio hecho en China que indica que los espermatozoides de pacientes con Covid-19 tienen características un poco deficientes.

“Si pudiera probarse que el SARS-CoV-2 puede transmitirse sexualmente en estudios futuros, la transmisión sexual podría ser una parte crucial de la prevención”, reveló el estudio realizado por investigadores en la revista JAMA Network Open, “La abstinencia (sexual) o el uso de condón puede considerarse como una medida preventiva para estos pacientes”.