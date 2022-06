Taxidermia: qué es y cuál es su significado por el que Diana Ángel lo realizó

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “taxidermia es el arte de disecar los animales para conservarlos con apariencia de vivos”.

La actriz Diana Ángel ha decidido tomar la decisión de hacer esto debido a una difícil situación que atraviesa.

Aunque para muchos esto sea algo extraño, la actriz resaltó que lo hizo porque no quería tener ninguna incertidumbre.

Este es un procedimiento que debe hacerse con personas expertas en el tema y que puede tener algunos valores adicionales.

Diana Ángel recurrió a ello y aquí te contamos por qué lo hizo.

Como ya lo explicamos, taxidermia es el procedimiento que hace para disecar los animales y conservarlos.

Puede sonar un poco extraño y miedoso pero no es nada del otro mundo.

A este proceso decidió recurrir la reconocida actriz Diana Ángel para mantener el corazón de Ofelia, su perrita que falleció.

La mascota de la artista estuvo en la familia por 15 años pero empezó a tener complicaciones de salud y murió el pasado 22 de mayo.

Cuenta Diana Ángel en una publicación que hizo en su Instagram que su perrita empezó a dejar de comer y de caminar, sin mostrar ningún tipo de dolor.

En la mañana de su muerte ella le dio comida y agua y salió, cuando regresó a su casa encontró a Ofelia sin vida en el mismo lugar donde la había dejado.

“Yo estaba sola en casa, tuve un momento de extremo dolor, mis lagrimas corrían sin parar y desorientada en estos temas una amiga me dio el teléfono de una funeraria para mascotas, escribí y me mandaron un listado de precios que oscilaban entre los 200 mil y los dos millones de pesos!!..”, indica la actriz.

Ella asegura que buscaba darle un descanso digno y tranquilo a quien fue su compañera y fiel amiga durante tantos años.

Pero también tenía miedo de hacer estos procesos porque no sabía si las cenizas que le iban a entregar eran de Ofelia.

Por eso tomó la decisión de hacerle taxidermia de la mano de Leonardo Carreño, un gran amigo y artista plástico que sabe del tema.

“Me había dicho hace unos meses, que cuando Ofelia muriera, él quería hacerle taxidermia. Lo llamé llorando y le pregunté si aún quería tener a mi gran compañera de vida y me dijo que sí”, dijo Diana Ángel luego de perder a su mascota.

Cuenta la actriz que llevó el cuerpo de su perrita para hacerle el procedimiento y que aunque suene raro o diferente se sentía más segura.

“Se que suena raro, diferente, pero créanme que las opciones de cremación, entierro y demás, en donde no sé si las cenizas son las de ella o no, o en dónde la enterrarían, o si el árbol que sembrarían era el adecuado, o si lo vería algún día, no me dieron tanta confianza como las manos de Leo para acogerla en su taller y darle otro destino a su pequeño cuerpo”.

Diana Ángel publicó la pieza artística en la que se convirtió el corazón de Ofelia e indicó que su Yorkie ya descansa con su “compañero Maiky y con mi padre que tanto te quería y que siempre contigo en sus piernas leía el periódico y tomaba un café”.

