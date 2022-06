Camilo revela que su relación con Evaluna cambió con la llegada de Índigo Foto: @Evaluna

Camilo es uno de los artistas colombianos que más ha tomado fuerza en su carrera musical y que es muy activo en redes sociales.

Puedes leer: Mike Bahía es criticado por hacer maniobra con su bebé

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Gracias a su reconocimiento ha logrado obtener galardones, premios por su talento y mucho amor de todos sus fanáticos.

Camilo y Evaluna empezaron a salir luego de conocerse en el programa Factor X donde él era participante y su suegro jurado.

La pareja contrajo matrimonio y cada paso que iban dando en su relación lo mostraban en redes o lanzando nuevas canciones.

Así lo hicieron cuando anunciaron a sus seguidores que estaban por convertirse en padres con el éxito musical “Índigo”.

Ahora, con la llegada de la pequeña han estado un poco distantes de las redes sociales y volvieron al ruedo con sus compromisos laborales.

Pero Camilo decidió abrir su corazón y contar algunas cosas que han pasado en su relación con Evaluna.

¿Quieres saber de qué se trata?

Aquí todos los detalles.

Camilo revela que su relación con Evaluna cambió con la llegada de Índigo

Para nadie es un secreto que todas las canciones de Camilo tienen una historia detrás.

Algunas son inspiradas en su vida, otras en su esposa Evaluna y ahora la mayoría de ellas son para su hija Índigo.

En una entrevista que brindó Camilo a EFE, dio a conocer que su música no tendría sentido si no cuenta las vivencias de su carrera.

“Soy un cantautor que su materia prima es la honestidad de lo que está viviendo, no encuentro la manera de vivir mi oficio sin representar lo que estoy viviendo y eso no me parece un riesgo”, dijo Camilo a EFE.

En medio de la gira que se encuentra haciendo por México junto a su esposa Evaluna y su hija Índigo, Camilo dio a conocer los cambios que ha tenido su vida y su relación con la llegada de su bebé.

Te sugerimos: Evaluna Montaner y Camilo viajaron con Índigo a México

“Nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo. El nuevo álbum es fruto de eso mismo. Todo eso se cristaliza en ese álbum y el salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con ‘La Tribu’. Ese salir de adentro hacia afuera me revolucionó, es bitácora de todo ese peregrinaje”, afirmó el artista.

Camilo señaló que los cambios no han sido negativos, al contrario, la llegada de Índigo hizo que su relación con Evaluna se afianzara.

“Ha cambiado mucho nuestra relación al saber que hay una cosa más grande que lo que ya nos unía, […] y hemos tenido el privilegio para poder seguir disfrutando de nuestra pareja más allá de Índigo”.

Aunque la pareja siempre ha sido muy abierta frente a su relación y algunas cosas de su vida privada, también prefiere mantener la intimidad.

“Hay un término en hebreo que se dice ‘jupá’ y es ese lugar íntimo en donde habitas tú y los tuyos, en donde no puede haber demasiada gente. Nosotros hemos sido superabiertos, pero siempre hay un rincón que atesoramos para retornar a él, es un equilibrio precioso”, dijo el colombiano.

Leer también: Johnny Depp “ganó el voto público”: el actor recibió buenas noticias