El confinamiento y actuales medidas de bioseguridad han cambiado muchas cosas en nuestro estilo de vida, y una de ellas es la manera en que ahora realizamos las compras, la mayoría de ellas por Internet. Pero sí aún piensas que es riesgoso adquirir productos en línea, te damos cinco claves a tener en cuenta para ir por el camino seguro.

Cada vez son más las compañías, incluso pequeñas empresas que ofertan sus servicios y productos haciendo uso de redes sociales y plataformas tecnológicas, pero también los delincuentes cibernéticos, por eso vale la pena tener en cuentas estos 5 consejos que harán tu compra más segura.

1. Compra en sitios con buena reputación. Una cantidad de ofertas te saldrán mientras navegas por Internet, pero es preferible que recurras a aquellos más reconocidos. De esta manera evitarás posibles estafas.

2. Busca que tengan políticas de devolución. Es posible que cuando el producto llegue a tus manos, no sea de tu completa satisfacción, o no resulte ser lo que esperabas. No perderás tu dinero si la tienda cuenta con políticas de devolución. Además, es una manera de garantizar un mínimo de calidad en las ofertas del lugar.

3. Utiliza una conexión segura. Es lo que más nos dicen, pero a lo que menos prestamos atención. Debes asegurarte que la red wi-fi sea de tu confianza. Y por nada del mundo hagas compras desde una red de Internet gratuita porque es allí donde operan los ciberdelincuentes

4. Revisa los movimientos de tu tarjeta de crédito. No solo para controlar los gastos de tu tarjeta de crédito sino para detectar compras que no hayas realizado tú. Esa revisión debes hacerla de manera periódica y constante.

5. No cargues tu plástico de no ser necesario. Varias son las entidades bancarias que ofrecen pagar con el cupo de tu crédito a través de un código que llega a tu teléfono móvil, y así evitas correr el riesgo de perder tu plástico y que caiga en manos equivocadas.

