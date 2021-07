Bienvenidos a este espacio que abre la Revista Cromos para conocer un poco más del tema de la sexualidad. ¿Tienes preguntas sobre sexo y no sabes a quién acudir? Escríbenos a cromoscom@gmail.com

Esta semana recibimos preguntas muy interesantes acerca de esos misterios de la sexualidad, el médico y sexólogo español Carlos Pol Bravo dio respuesta a las inquietudes de los lectores.



Primera pregunta del buzón del sexo:

Estimado Dr. Carlos Pol ¿Cómo pueden influir las medicaciones para la hipertensión en las erecciones masculinas? ¿hay alguna opción? Muchas gracias.

RESPUESTA a este señor interesado en tema tan importante.

Hay que reconocer un punto y es que evidentemente la hipertensión, es una mala compañera de la sexualidad, pero no solo en los hombres, también en las mujeres.

De todas formas, habla él de la disfunción eréctil.

Debemos decir que se altera por la hipertensión como una secuela también de la terapia hipertensiva, si ha tenido antes o cuando empieza esta terapia.

Los efectos secundarios, suelen disminuir o perder la erección, a raíz del fármaco que se tome. Es una temática típica para hablar con confianza con su médico. Es una causa reversible, y es válido que hable con su médico, le explique que tiene deseos sexuales, y que la medicación actual, le impide facilidad de erección.

Hay varios tipos de hipertensivos, a lo cual le recomiendo se remita a su médico, repito, y que sea él que le diga cuál es el antihipertensivo que más le puede facilitar, o permitir una relación sexual.

Espero haber respondido su pregunta, y un punto final: los médicos estamos para ayudar, no estamos para juzgar y menos para guardar secretos, porque el medico es el primer amigo del ser humano en su patología o en su salud.

Segunda pregunta del buzón del sexo:

Una señora amablemente nos escribe y esta es su inquietud:

Buenas tardes Dr. ¿Quería preguntarle si existe algún tipo de ejercicios físicos que se pueden realizar a partir de los 50 años, para mejorar la actividad sexual, tanto la mía, como la de mi marido? Gracias.

RESPUESTA: evidentemente la actividad física ayuda en la actividad sexual, indudable.

Y a partir de los 50 años, como de los 40 o los 60, se puede realizar siempre y cuando haya una posibilidad que ese esfuerzo o ese sobreesfuerzo no afecte otras áreas.

De no ser así, adelante con ellos, y es muy importante hacer tipos de gimnasia de flexión tanto en hombres como en mujeres, bajar subir, bajar, ponerse los brazos en jarra, y en la nuca y volver a subir y bajar. Trotar un poco y levantar las piernas como si se estuviera marchando, levantándolas lo máximo que se pueda para agilizar los músculos de la zona. Esto para los dos.

Y en cuanto a la mujer, también valdría la pena que hiciera los ejercicios de Kegel. ¿Qué son los ejercicios de Kegel? Los ejercicios en músculos vaginales, donde hay unas bolas chinas, se llaman así o bolas ginecológicas, que se introducen, para que se puedan meter, sacar y de esa forma la gimnasia del musculo vaginal se refuerza de una manera directa.

Sugiero pues, que busque unas bolitas que se llaman para ejercicios de Kegel o para área femenina de contracción de músculos vaginales, suelen ser las llamadas bolitas chinas.

Espero con esto haber respondido su pregunta, que tenga una feliz tarde y gracias por tener la valentía de en esa edad, compartir con nosotros su interés en la sexualidad.

Tercera pregunta del buzón del sexo:

Un señor que amablemente, y es de agradecer, nos comenta que ya abrió el buzón, hizo una pregunta y le quedaron otras inquietudes.

Ojalá otros que hayan escrito, hagan lo mismo, porque la sexualidad tiene muchas aristas, y muchos temas, que se animen a escribir, no importa dar otras preguntas, aunque sea la misma persona, no tiene nada de malo, al contrario, anima a seguir trabajando por ustedes.

Él escribe que las respuestas a sus preguntas fueron publicadas en el buzón.

Mil gracias Dr. Pol, y su respuesta a mi pregunta me tranquiliza. Me surge otra pregunta relacionada. ¿a qué edad es aconsejable empezar a tomar lo que usted llama erectogénicos? ¿Cómo le explico a un médico general que me haga un examen para poder tomar la famosa pastilla?

RESPUESTA:

Gracias ante todo por utilizar el término erectogénico, ya que fui yo el generador de esa terminología, allá por los años 2002 – 2003, en España, pero valió la pena porque significa génesis de la erección. Antiguamente no tenían nombre las pastillitas, sino los colores, y se hablaba de los colores, ahora ya se habla de erectogénicos, que significa repito, génesis de la erección, de ahí viene erecto-genos del griego.

Y respondiendo pues ya técnicamente a su pregunta, de tomar esas pastillas de erectogénicos, realmente se sobreentiende que es válido a partir de los 30 años o 25, pero evidentemente está relacionada con la actividad sexual y en ocasiones, cierta lentitud que produce el cansancio físico o psíquico, en una palabra, mientras se tome después de los 18 o 25 años, pues antes no es aconsejable a menos que haya una disfunción eréctil, totalmente declarada, no es aconsejable reitero, pero no por esto a partir de esa edad, hay ocasiones que como si se quiere comer langosta, una vez al mes bien poco es, pero si lo vale adelante.

Y en cuanto a cómo le explica a un médico…

Me parece muy responsable de su parte, que piense en el médico, como dije en otra ocasión, los médicos estamos para ayudar, no para juzgar.

Estamos sobre todo los expertos en el tema dispuestos y los médicos generales ya están preparados para atender a esta pregunta.

Le explica claramente que quiere tener una relación sexual, que hay posibilidades de que haya una disminución, no de su libido, no de su deseo, sino de su erección, por factor fisiológico, no psicológico en principio; y que le ayude sobre cual considera para usted, la más idónea.

De esta manera puede usted tener la seguridad que su sexualidad va a avanzar, con mucha suerte y con mucha sensualidad.

Feliz día y gracias.

Cuarta pregunta del buzón del sexo:

A la pregunta del Dr. Arias, Director de Helical Radio, de si el mutismo, la ansiedad, etc. están ligados en este momento con temas de sexualidad.

RESPUESTA

Evidentemente sí están ligados. Los trastornos de conducta que se están sufriendo en estos momentos, trastornos del sueño, trastornos, sociales, evidentemente trastornos de conducta sexual son normales.

Justamente esas figuras son las que hay que controlar y en las cuales hay que ayudar porque, si hay un estado de ánimo de ansiedad, un estado de ánimo donde esa eutimia necesaria para vivir con relativa calma no solo la sexualidad sino el día a día se altera, entra la ansiedad, entra el estado de angustia, de estrés emocional, etc., la sexualidad lógicamente necesita una armonía y una tranquilidad para desarrollarse en el cuerpo y en la mente del ser humano.

Así las cosas, el instante en que esa alteración se potencia o al menos se mantiene, estamos diciendo que en estos momentos de pandemia un altísimo porcentaje de personas tiene una alteración en su conducta sexual, y es comprensible, es normal y, tristemente, cierto.

Ahora bien, de ahí a que nos adelantemos en el tiempo, depende ya del estado de razonamiento, del hábitat de cada uno y de las posibilidades que tenga de sobrepasar esta frontera, antes que mucha otra gente.

Depende mucho, y evidentemente ya entra en eso el ambiente, de la situación sociopsicolaboral y, por supuesto, de su estado sexual.

Sin embargo, para concretar, esta situación es normal y que la gente no se preocupe porque ahora la sexualidad esté dormida.

Y evidentemente en las respuestas que estamos haciendo, hay que incluir las disfunciones sexuales principalmente, tanto en la mujer como en el hombre.

La alteración en la sexualidad principalmente, no porque se tengan patologías sexuales, sino por la situación circunstancial, hablaríamos en el hombre de la disfunción eréctil, más que otra cosa, puesto que, en estas circunstancias, el deseo y el pensamiento o la fase de erección en ocasiones por ansiedad, la eyaculación precoz, por qué no, la retardada, serían los puntos más porcentualmente válidos en el hombre.

Y en la mujer, que su deseo esté disminuido, que el orgasmo se le demore más o que no los tenga. Estos son los puntos que hay que incluir en estos momentos.

Con esto creo haber respondido a su primera pregunta.

Quinta pregunta del buzón del sexo:

¿En qué medida se ha afectado la sexualidad por la pandemia?

RESPUESTA

Evidentemente, como a lo largo de la historia se conoce y se sabe, las pandemias, o las grandes pestes, desde la peste negra y otras muchas que se vivieron en siglos anteriores, y la más reciente que se recuerda, la famosa “gripa española”, la sexualidad se afectó porque es la forma de mirar, de no contactar porque ese temor a contagiarse, o contagiar, es lo más lógico.

Donde se pierde comunicación donde no solo afectan, sino que influyen en todas las formas la vida cotidiana. A lo cual, sí, evidentemente han sido grandes los estragos en todas las áreas, incluyendo la sexológica porque no olvidemos que la sexualidad es parte inherente del ser humano y de lo que más afecta en momentos como estos, en que el ser tiene que pensar en vivir, en respirar, en sobrevivir, y ayuda a sobrevivir a sus seres queridos y conocidos.

Aprovecho para decir, que es más válido en ocasiones tener la sexualidad dormida que salir a buscar un contagio o cosa parecida.

Corta respuesta, pues se basa principalmente en la anterior.

Quedo agradecido al Dr. Arias por su integración con nosotros.

¡Buen sexo a todos!