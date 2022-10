“Una amiga tiene la ‘Teoría de las 12 Sofías’ que consiste en escribir la palabra ‘sof’ en los seguidos de Instagram del que la invita a salir y descartarlo automáticamente si sigue a más de doce por infiel”, escribió Sara Martino @sarumartino en su cuenta de Twitter.

Martino es la dueña del trino quien vive en Lincoln, provincia de Buenos Aires, pero desde hace 6 años vive en La Plata y estudia medicina en la Universidad Nacional de La Plata.

'Teoría de las 12 Sofías': ¿qué es y por qué se asocia a la infidelidad? Foto: Pexels

¿Por qué la teoría de las Sofías se volvió viral?

Al poco tiempo, el trino se hizo viral y miles de usuarios comenzaron a aplicar la teoría. ¿Cómo hicieron? Buscaron “sof” en los perfiles de Instagram de sus parejas u otros hombres, y contaron la cantidad de usuarios que le aparecían en el apartado “seguidos” con el nombre de Sofía.

“En la última peña que organizaron los estudiantes de Medicina me hice una amiga en la fila del baño. La típica: te ponés a charlar y, de golpe, ya considerás que la conocés de toda la vida. La cosa es que estuvimos hablando bastante sobre lo difícil que era encontrar a un chico que fuera tranquilo y que no se viviera chamuyando a todas. Decíamos que hoy están todos en cualquiera y nos matábamos de risa. Ahí fue cuando ella me contó sobre su teoría para descartar infieles: la teoría de las doce Sofías. Como me dio mucha gracia, la tuiteé”, así lo dio a conocer a Infobae Sara Martino del por qué trino esa supuesta ‘Teoría’.

una amiga tiene la Teoría de las 12 Sofías que consiste en escribir la palabra “sof” en los seguidos de ig del q la invita a salir y descartarlo automáticamente si sigue a más de doce por GATO e INFIEL¡!!! kjjsjsjajjj na si yo no me junto ni con UNA persona q pase un psicotécnico — Sara (@sarumartino) October 15, 2022

Es más, algunas personas se fijaron en los seguidos de personas famosas como el futbolista Lionel Messi quienes confirmaron que solo sigue a una Sofía, se trata de Sofia Balbi, la esposa de su amigo Luis Suárez. Messi confirma una vez más su lealtad y fidelidad a su esposa, Antonella Roccuzzo.

Así que la famosa “Teoría de las doce Sofías” abrió un gran debate en redes sociales pues en algunos casos permite “descartar citas” o “saber si tu pareja es infiel”.

Sara ha recibido en los últimos días varios mensajes de sus nuevos seguidores. “Me hablaron un millón de Sofías, un millón de chicos diciéndome que su novia ahora los quería dejar por esto y un millón de chicas preguntándome qué hacer porque su novio seguía a más de doce″, le dijo Sara a Infobae.