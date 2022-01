Infidelidad: ¿qué es una microinfidelidad?

Aries, Escorpión, Piscis y otros signos más infieles del zodiaco Foto: Pixabay

En entrevista con la Revista Cromos, la sexóloga, escritora y speaker, Valeria de la Espriella, conocida en redes como @valeriadebotas nos cuenta más sobre la microinfidelidad.

¿Qué es una microinfidelidad?

Se definen como esos comportamientos que rondan los límites de la fidelidad. Pequeñas acciones que suelen indicar que la persona está interesada a nivel físico o emocional en alguien fuera de la relación. Con la llegada de las redes sociales, los chats, las app de citas, así como otros canales de comunicación, ha florecido esta tendencia de conectarse virtualmente con otras personas y esto va más allá de un vínculo platónico.

¿Quién creó el concepto de la microinfidelidad?

Hay dos psicólogos expertos en relaciones afectivas y que paralelamente han escrito e investigado sobre el tema, la australiana Melanie Schilling y el galés Martin Graff. La microinfidelidad siempre ha existido solo que ahora tiene nombre y con las nuevas tecnologías es más fácil que surja.

¿Por qué la microinfidelidad no se puede catalogar como infidelidad?

La microinfidelidad un término polémico y digo polémico porque es muy complejo llegar al consenso cuando se trata de etiquetar lo que es ‘macro’ o ‘micro’ en términos de fidelidad de pareja, pues cada persona tiene un imaginario diferente del tema. De acuerdo a sus experiencias de vida, filtros y valores puede considerar una acción como algo inofensivo o como algo que rompe con los acuerdos pactados en el vínculo afectivo.

La microinfidelidad es más sutil y se considera un camino que tarde o temprano te puede conducir a ser infiel. El psicólogo Douglas Weiss explicaba que para diferenciar la microinfidelidad de la infidelidad se debe pensar que la microinfidelidad es como la cerveza y la infidelidad es como el Whiskey. Y hay quienes responderían, que así una bebida sea más fuerte que la otra, al final ambas son alcohol.

¿Qué es la microinfidelidad y cómo saber si eres víctima?

Es importante aclarar que no tiene nada de malo chatear con alguien, o darle like a sus publicaciones. Así como interactuamos con personas en el mundo real también lo hacemos en el mundo virtual. También es natural que algunas nos parezcan atractivas, pero esto no quiere decir que necesariamente vaya a suceder algo más. El problema surge cuando se hace en secreto o se le oculta a la pareja, como si fuera una especie de coqueteo encubierto.

Algunos ejemplos:

· Comentarios y mensajes de tipo romántico con otra persona que no es tu pareja.

· Cambiar el nombre de esa persona en los contactos telefónicos.

· Tener una relación monógama y seguir usando la aplicación de citas.

· Construir una amistad especial con una persona diferente de tu círculo.

· Minimizar u ocultar que actualmente tienes una relación de pareja.

· Intercambio de material erótico o sexting.

¿Cómo detecta la microinfidelidad?

Cuando la persona se muestra nerviosa al recibir un mensaje, cuando oculta lo que hace en el celular, o cuando están chateando y su cara refleja una sonrisa pícara, o cuando está interactuando mucho con alguien con quien no tiene una relación directa.

En dichos casos es sustancial hablar con claridad y mejorar la comunicación, para no alimentar las suposiciones y la desconfianza, eso de revisarle el celular de la pareja, stalkear o hackear las redes sociales y correos electrónicos es agregarle un componente tóxico al vínculo. Además, existen muchas maneras de borrar el rastro de las conversaciones o búsquedas realizadas.

Si bien, la tecnología nos llevó a adoptar ciertos hábitos, algunos buenos y otros no tanto, sería absurdo señalarle como la única responsable por el tipo de conflictos que se dan en la actualidad. Estos dispositivos, apps y gadgets finalmente son un canal, porque quienes enviamos el mensaje y estamos detrás de la pantalla somos nosotros, imperfectos seres de carne y hueso.

¿Por qué incurre uno a la microinfidelidad? ¿Cómo poder superar la microinfidelidad?

Si cara a cara los seres humanos ya somos bastante complejos y la comunicación suele tener baches y prestarse a interpretaciones variadas, ahora con las nuevas tecnologías hay ambigüedad y más de una forma de generar malentendidos tanto reales como virtuales.

La sugerencia es que mientras más explícitos sean los acuerdos de pareja será mucho mejor. Comprender que cada relación es un mundo, y por eso cada una define que tan abierta o cerrada es su relación, es decir cuáles son sus límites.

Es importante llegar a un consenso de lo que consideran como un acto de infidelidad, pues hay quienes piensan que un beso en la boca no tiene nada de malo, y que si no hubo sexo entonces no clasifica dentro del término, y, por otra parte, hay quienes piensan que con la sola conexión emocional hacia una tercera persona ya se están rompiendo los acuerdos pactados.

Comunicarse de manera asertiva es clave para que los y las implicadas sepan qué tipo de comportamiento puede trasgredir dichos límites, para así evitar causarle daño a la otra persona, y por ende fracturar la confianza en la relación.