Tipos de relaciones tóxicas y cómo evitarlas Foto: Pexels

Este tipo de relaciones se generan cuando existe un cierto daño o malestar hacía uno o ambas partes y en la mayoría de casos resulta difícil salir.

Carolina Giraldo y Felipe Corrales son dos Conferencistas internacionales, Máster - Coach - Trainer en PNL, técnica americana para el desarrollo de la mente y habilidades de éxito. En entrevista con la Revista Cromos nos cuenta qué son las relaciones tóxicas, cómo identificarlas y evitarlas

¿Qué es una relación tóxica?

Hay muchas definiciones de que sería una relación tóxica y en la mayoría hay por lo menos un culpable y a veces hay dos o más, pero ninguno responsable. Muchos dirían, pero yo soy el culpable porque yo lo permití…. y esto es solo la punta del iceberg dónde no hay mucho que hacer.

Para nosotros una relación tóxica es una relación dónde hay dos personas con programaciones mentales dolorosas acerca del amor. Programaciones cómo: “Hay que hacer sacrificios en el amor”, “El amor duele”, “Es imposible tener una relación perfecta”, “El verdadero amor es solo el de padres por sus hijos”, “La fidelidad es muy difícil”, “el amor complica las cosas”, “tenemos que pensar igual para estar bien”, “Mi pareja tiene que darme la confianza.… entre otras…

¿Cómo detectar una relación tóxica?

En el día a día escuchamos mucho hablar de este tema y creemos que todos en algún momento hemos tenido alguna relación que nos pareció tóxica.

Muchos se preguntarán cómo saber si se está con la persona correcta, si no están viviendo una ilusión en el amor, y pues si esos consejos de amigos o familiares, de que se tenga cuidado con la persona que sales ahora, son causa-efecto.

Así que les contaremos cómo identificarlas y qué hacer después de eso para estar bien.

El amor en pareja puede ser más que solo querer o tener que satisfacer al otro, es más qué sufrir y aguantarse. No es nada parecido a los novelones o dramas, puede ser tan expansivo y satisfactorio como tú lo decidas.

Entonces una relación tóxica se detecta cuando hay un malestar constante, cuando tienes que comportarte de cierta manera para hacer feliz al otro. También puede ser cuando tienes que hacer sacrificios diarios y nada parece mejorar. Entonces te das cuenta de que tus sueños se van disipando y se van quedando en el olvido.

También es tóxica cuando hay pocos momentos felices, pero si hay muchos de pleitos y peleas; de donde ambos se aferran a los momentos felices con la esperanza que vuelvan.

¿Cuáles son las señales de una relación tóxica?

11 señales que te indican que estás en una relación tóxica

Sientes que no hay solución a sus problemas y que hay que hacer demasiado esfuerzo para que las cosas funcionen. Se cumple el triángulo dramático constantemente: hay una víctima, un victimario y un salvador. Se piensa y se habla mal de su pareja. Cada uno quiere que el otro cambie para poder ser feliz. Se pide al otro que lo haga feliz. Hay palabras ofensivas en el día a día. Cuando hay una discusión y no hay un acuerdo, Hay silencio y ley del hielo, se rompe la comunicación por más de 8 horas (a veces días y semanas) y se ignora al otro. Se genera distancia. Maltrato físico que se justifica de alguna forma. Se siente intranquilidad constante. Existe una dependencia emocional: para ser feliz tengo que complacer al otro, necesito al toro para ser feliz. El otro tiene que estar feliz para ser feliz. Existen celos excesivos, se presentan episodios de celos más de dos veces por semana.

¿Cómo saber si estoy en una relación tóxica?

Si, se cumplen más de 3 de las características de las anteriores, probablemente estás en una relación tóxica.

¿Qué tipos de relaciones tóxicas existen?

Existen diferentes tipos de relaciones tóxicas pueden ser de padres e hijos, de hermanos, de amigos y de pareja.

Hay unas que se pueden llamar tóxicas emocionalmente y otras dónde se presentan daños físicos.

No somos muy amigos de hacer clasificaciones para no identificarse y apegarse a ellas. En realidad, si lo vemos desde los ojos de la divinidad, no existen relaciones tóxicas solo relaciones que son un espejo de esas creencias limitantes.

Y que nos muestran un poco más las creencias limitantes, haciendo que se sientan muy mal, para que podamos transformarlas y vivir la vida que queremos vivir.

¿Cómo salir de esta relación tóxica?

La mejor forma de salir de una relación tóxica es hacer un trabajo personal. Muchos aconsejan salir corriendo de la relación, terminarla, dejar a su pareja.

Sin embargo, la prioridad debe ser el trabajo a nivel del inconsciente para cambiar las programaciones que están generando esas relaciones, las programaciones que han hecho que le demos más prioridad al otro que a nosotros mismos; en nuestra propia vida y las que estén generando falta de amor propio.

La mayoría de las personas tienden solamente a cambiar de pareja y creer que la relación tóxica se acaba con ese acto, pensando que el otro, es el culpable, pero desde el amor divino, esa persona solo está mostrando una programación y le está permitiendo al otro experimentarla para desde allí transformarla.

Por eso cuando no se hace un trabajo personal desde el inconsciente se tiende a atraer a alguien parecido y a cumplir una y otra vez los mismos ciclos.

Es importante que este trabajo se haga desde un amor divino y no desde el dolor y la culpa. Porque desde allí se sube el nivel de vibración y se encuentra una pareja que esté vibrando alto también.

Después de esto pueden pasar dos cosas o tú y tu pareja se alinean, se convierten en una pareja de relación nutritiva y amorosa; o se acaba de manera tranquila esa relación y permites entonces que llegue otra con esas cualidades.