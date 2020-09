View this post on Instagram

Usar tapabocas nos permite darle protagonismo al maquillaje de ojos y cejas, por eso, hoy te damos algunas ideas de looks para resaltar tu mirada al máximo con los trucos del experto en belleza @yosoyenriquetrujillo. . . #Makeup #maquillaje #tapabocas #EnriqueTrujillo #Video #maquillar #mascarilla #cubrebocas #maquillajecontapabocas