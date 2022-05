¡Toma nota! 5 consejos para que tu relación de pareja sea duradera Foto: Pexels

Las relaciones de pareja requieren de muchos valores y a veces acuerdos para que estas funcionen a largo plazo.

Escoger o tener una persona que comparta la vida con uno no es una tarea sencilla pues se deben tener en cuenta muchos factores.

Empezar una relación requiere de tiempo, atención, respeto, comunicación y otros valores muy importantes para que esta funcione.

También se debe tener en cuenta que así como tú, esa persona va a tener días buenos y días que no lo serán tanto.

Allí es donde entra a jugar el papel tan importante de la pareja en la vida del otro, pues se muestra el cariño, la comprensión y la confianza que hay en la relación.

Comunicación es una de las cosas que deben tener claro dos personas que quieren que su relación funcione.

¡Toma nota! 5 consejos para que tu relación de pareja sea duradera

Las relaciones de pareja tienen muchos pilares para que sean duraderas y para que puedan tener un ambiente feliz.

Estos consejos no son la fórmula perfecta para que el amor dure por siempre pero seguro te ayudarán.

5. No compitas con tu pareja

¡Es tu pareja! No compitas con él o con ella pues no se trata de saber quién es el mejor si no de ser un equipo y avanzar juntos.

Aquí una parte fundamental para que la relación sea duradera es que ninguno se impaciente por saber quién gana más dinero o quién tiene más éxito.

Cuando se toma la decisión de estar en una relación lo que se busca es un bien común, que ambos crezcan en todos los ámbitos.

Si en algún momento tu pareja se ve en apuros con temas relacionados con dinero o problemas familiares, es tu momento de estar ahí.

4. Admira a la persona que comparte su vida contigo

Cuando te interesas por las cosas que hace tu pareja y también lo apoyas o la apoyas, eso se convierte en admiración.

Uno de los datos para que tu relación sea duradera es que aplaudan el éxito del otro como si fuera propio.

No se trata de tener a tu pareja en un pedestal pero sí de darle su lugar y reconocer los logros que alcanza estando contigo.

Ambos son uno, lo importante de compartir tu vida con una persona es que esta te invite a crecer y a caminar juntos de la mano.

3. Aceptar los cambios y decisiones de tu pareja

No puedes pretender que tu pareja sea la misma por siempre, es un ser humano y todos tenemos derecho a cambiar.

Muchos creen que cambiar es un síntoma malo para la relación pero, esto no es así. Tener cambios es un indicio de que todo va avanzando.

Como en toda relación de pareja se van a presentar decisiones y temas en los que no estén de acuerdo pero se pueden aprender de estos y llegar a acuerdos.

El consejo clave aquí para que tu relación sea duradera es que dialoguen y no discutan, pues esto se traduce en entender a tu pareja y no mostrarte indiferente.

2. Interés mutuo

No solo se trata de hablar y hablar de mí, pero ¿y mi pareja dónde queda?

El interés se traduce en pequeños detalles que pueden cambiar el día de tu pareja, preguntar si ya comió, si le gustaría algo especial para la cena, o cualquier pequeña cosa es demostrar que estás al pendiente.

Es importante que estés ahí para apoyar a tu pareja en los buenos momentos, pero significa mucho más cuando te necesita en los malos.

Prestar atención a lo que dice tu pareja, cómo se siente, qué necesita y cómo puedo hacer que su ánimo mejore es un interés que seguro va a lograr que tu relación sea duradera.

1. Confianza, el consejo clave en la relación de pareja

Según los expertos, la confianza se puede traducir en una relación de pareja como la raíz de un árbol, sostiene todo.

Confiar en la otra persona indica que tienes un gran amor no solo por ella o él sino por ti mismo, y permites que tu pareja sea libre e independiente.

Aquí dejas que tu pareja sea como quiere teniendo en cuenta valores de honestidad y respeto y, teniendo en cuenta que se eligieron para compartir la vida juntos.

Sin duda la confianza la base de toda relación para que esta sea duradera y para que se eviten peleas o discusiones incómodas.

