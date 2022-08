Usa este truco de TikTok para destapar y limpiar la tubería de tu lavaplatos

El lavaplatos de la cocina es una de las zonas más usadas recurrentemente durante el día, no solo para lavar los platos sino también, para lavar los alimentos cuando los vas a preparar, para sacar agua y ponerla a calentar en cualquier preparación a la hora de hacer caldos y pastas, etc.

Por eso, es posible que necesite un mantenimiento más fuerte y especial todos los días que sencillamente lavar los platos y pasar una esponjilla por sus paredes visibles.

Muchas veces encontramos que se generan manchas de suciedad o sarro por humedad e incluso, que el agua se acumule cuando se ha tapado el lavaplatos. Con seguridad eres muy cuidadoso a la hora de lavar y no permites que se vaya comida por entre el sifón, sin embargo, puede haber sucedido alguna vez y esto a largo plazo puede generar malos olores o taponamiento.

Prueba este truco aunque la tubería no esté tapada

En casi todos los casos se debe a la acumulación de restos de comida y la verdad es que aunque no se tape, no está de más hacer este remedio para limpiar por completo la tubería. No es necesario que estés sufriendo el taponamiento de la tubería para darle una lavada intensiva. En caso de que sí debas destaparla, y no tengas la bomba o “chupa” para destapar, esta será una solución super inmediata. Este truco evitará que te vuelva a suceder, te será de mucha utilidad y solo necesitas pocos elementos que que con seguridad, ya tienes en casa.

Ingredientes

1 taza de vinagre blanco

1 cucharada de detergente para trastes

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Agua caliente o hirviendo

Procedimiento para destapar o limpiar las tuberías del lavaplatos

Primero es importante asegurarse de que el lavaplatos esté totalmente despejado y sin rastros de comida o de agua acumulada. Es clave que esté como nuevo, aunque sepas que no es así. Como segundo paso, debes verter en el lavaplatos, especialmente en el área central sin dejar que caiga, una cucharada de bicarbonato de sodio , luego agregar un poco de jabón líquido para platos, y después dejar caer un chorro de vinagre blanco. Por último, toma el agua que haya llegado al punto de ebullición, hirviendo, y deposítala en el lavaplatos. Si el lavaplatos está tapado, podrás dejarlo reposar de 20 a 30 minutos hasta el remedio haga efecto. Si lo haces como truco de limpieza y rutina simplemente verás que el lavaplatos se limpiará mejor que nunca. Al estar tapado, podrás notar que se irán haciendo burbujas, y esto te demostrará que has hecho el proceso de manera correcta. Las tuberías quedarán limpias y te podrás olvidar de los horribles olores.

Revisa este corto video de Tik Tok de @gabytrueba3 donde podrás detallar cómo aplicarlo en casa.

