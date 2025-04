Truco para limpiar y desinfectar los manteles de plástico

Restaurantes, como los de las plazas de mercado o plazoletas, suelen usarlos porque son prácticos y económicos para la limpieza, especialmente en lugares con alto volumen de personas y posibles derrames. También, algunas familias prefieren este tipo de mantel cuando salen a planes de pícnic, ya que al ser de material grueso, evitan que se lastimen al sentarse sobre él en el suelo.

Lo bueno tener un mantel de plástico son sus ventajas en cuanto al cuidado y protección de la mesa, ya que al ser material impermeable, protege la misma de derrames y manchas. Adicional, es resistente, puede soportar el uso diario y llevarlo a cualquier actividad familiar o reunión que quieras hacer.

Por higiene se debe limpiar cada que se use, pero la desinfección sí se debe hacer con regularidad y más cuando son restos de comida o bebidas las que caen sobre él. Si no se hace, al menos de forma semanal, no solo pueden crecer bacterias, sino que puede adquirir mal olor y manchas pegajosas, difíciles de quitar con solo agua y jabón.

¿Cómo limpiar y desinfectar los manteles de plástico?

En primera instancia, si piensas ponerlo dentro de la lavadora, no es aconsejable, ya que el movimiento y la fricción pueden dañar el material. Realiza la limpieza a mano siguiendo estos pasos:

Si solo vas a limpiar, usa agua y jabón pasando una esponja o paño sobre la superficie del mantel, pero si vas a desinfectarlo puedes utilizar bicarbonato y vinagre blanco. Fotografía por: Pixabay

Necesitas agua tibia y jabón neutro. No implementes productos fuertes como cloro, no es necesario. Dañarías el material.

Quita el desorden, recoge los restos de comida y bebidas. Llena un recipiente con agua tibia y agrega una pequeña cantidad de jabón. Sumerge el trapo o esponja en la solución jabonosa y exprímelo para eliminar el exceso. Pasa el trapo o esponja sobre la superficie del mantel, haciendo movimientos suaves y circulares. Enjuágalo con agua tibia para eliminar el detergente restante. Ponlo a secar al aire libre o utiliza un paño limpio para secarlo.

Para la desinfección necesitas vinagre blanco y bicarbonato. Puedes utilizar uno de los dos o ambos.

Vinagre blanco: Mézclalo con agua tibia en partes iguales, luego humedece un paño o esponja en la solución y frota el mantel. Deja actuar por 10 minutos y enjuaga con agua limpia.

Bicarbonato: Mezcla jabón neutro con agua y el bicarbonato, humedece un paño o esponja en la solución y frota el mantel. Deja actuar por 10 minutos y luego enjuaga bien.

También, para eliminar malos olores que de pronto se le hayan impregnado, puedes espolvorear bicarbonato sobre toda la superficie del mantel, después de haber hecho la desinfección con el vinagre blanco. Lo dejas ahí por media hora y limpias pasando un paño húmedo.

Adicional, los dos trucos finales son buenos para la eliminación de manchas o pegostes, es decir, aparte de desinfectar podrás quitar posibles manchas que haya sobre el mantel de plástico.