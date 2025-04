Trucos de limpieza caseros y sencillos que sí son efectivos

Limpiar la casa no es sencillo ni rápido, toma su tiempo y más cuando nos encontramos con suciedad difícil de sacar, como manchas o derrames de bebidas que no habíamos visto antes. Sin embargo, gracias a los productos de origen natural que muchas veces tenemos en nuestro hogar, esa tarea no será tan dispendiosa.

Aunque el mercado ofrece productos que prometen combatir la mugre y facilitarnos la limpieza, muchas veces son costosos y además, en ciertos casos, no dan los resultados esperados.

Métodos de limpieza caseros que sí son efectivos

De acuerdo con el portal EL MUEBLE, que ofrece ideas y trucos en decoración, estos consejos pueden sacarlo de apuros en ciertos casos:

Si mantienes una constante disciplina de orden y limpieza, la casa reluce y brilla de manera diferente. Fotografía por: PIXABAY

Limpia los vidrios con una media: Pasa lo mismo si usas Pasa lo mismo si usas papel de periódico , la diferencia es que no corres el riesgo de dejar manchas de tinta. Después de limpiar el espejo, ventana u otro cristal, seca con una media, ya que no deja pelusa.

Crema dental para manchas en madera: Uno de los productos de higiene personal más usados en la limpieza del hogar. Coloca un poco sobre la mancha y frota con un trapo.

Repara los muebles de cuero con betún: Debe ser incoloro. Aplica un poco sobre la parte del mobiliario que esté desgastada y deja actuar por 10 minutos. Posteriormente, frota con un paño limpio para darle brillo y quitar la grasa sobrante.

Agua oxigenada para limpiar maquillaje: A veces nos topamos con restos o manchas de cosméticos en el cuello de la camisa o blusas. Solo deja en remojo la parte afectada con durante 10 minutos y luego lávala. A veces nos topamos con restos o manchas de cosméticos en el cuello de la camisa o blusas. Solo deja en remojo la parte afectada con agua oxigenada durante 10 minutos y luego lávala.

