¿Tus platos huelen a huevo? Estos 3 ingredientes de cocina te ayudarán

3 ingredientes de cocina que te ayudarán con el mal olor en tus platos Foto: Freepik

La cebolla, el huevo, el cerdo, los fritos y otros alimentos suelen dejar un aroma no muy rico en nuestra cocina, un olor que por más que laves y laves no se va.

Te sugerimos: 3 consejos para frenar la caída del cabello

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

A veces pensamos que no sabemos lavar los platos o que el jabón que usamos no es lo suficientemente fuerte para quitar la grasa o el olor a huevo. Pero esto no es del todo cierto, lo que pasa es que estos malos olores aparecen cuando hay presencia de bacterias.

Para combatir ese olor a huevo te contamos cuáles son los 3 ingredientes de cocina que podrían ser de gran ayuda.

3 INGREDIENTES DE COCINA PARA ELIMINAR EL OLOR A HUEVO EN TUS PLATOS

1. Vinagre

Aunque su aroma es bastante penetrante, el vinagre tiene un poder desinfectante. Debes verter una cucharadita de vinagre blanco en una cubeta con agua tibia, agregas jabón de lavar la loza, posteriormente lo usas en los platos y vasos sucios, y enjuagas. Esta mezcla te ayudará a combatir el olor a huevo.

Leer también: ¿Cómo eliminar las estrías y qué diferencia las estrías rojas de las moradas?

2. Jugo de limón

Exprime el limón en una taza con agua, moja un trapito con esta mezcla, pásalo por los platos que tiene olor a huevo y luego lávalos como lo haces siempre.

3. Café

El café absorbe los olores, por ello esta mezcla te ayudará con el olor a huevo de tus platos. En una cubeta agrega un poco de agua y disuelve el café en polvo, luego mete los utensilios que tengas sucios y déjalos por unos 5 minutos. Luego moja la esponja y pásala por cada vaso o plato que huela a huevo y, finalmente lava con el jabón que usas normalmente.

Cuando utilices alguna de las mezclas en tus platos para quitar el olor a huevo, puedes enjugarlos con agua tibia a fría y dejarlos secando preferiblemente en un lugar donde reciban la luz del sol y entre aire.

Estos ingredientes son los que usamos en la cocina diariamente y te ayudarán a eliminar el olor a huevo de tus platos, vasos, cubiertos y hasta las ollas. Mezclas súper fáciles de preparar y muy efectivas.

¡Pruébalos en tu cocina!

Podrías leer: ¿Cómo disminuir o quitar la papada del cuello? le contamos