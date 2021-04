¿Usar tapabocas te provocó Acné? aquí, algunos tips para tener una cara radiante

Los tapabocas se han convertido en nuestro aliado y amigo inseparable en estos días. Pero también nos ha traído problemas en la piel, con estos consejos podrás librarte de ellos y tener una piel saludable.

Cada día son más las mujeres que aprendieron a cuidarse desde la comodidad de sus casas y que vieron la necesidad de incorporar en su rutina diaria productos que las ayude a sentirse y verse cada vez más bellas y sanas, ya sea para trabajar desde casa o para cubrir sus rostros con los infaltables tapabocas mientras se dirigen a sus destinos.

Ante este contexto Cromantic recomienda a todas las mujeres que se asesoren y busquen productos de belleza consciente, que les garantice una piel sana, sin resequedad, fácil de usar y que minimicen los efectos del uso del tapabocas. “El uso continuo del tapabocas está empezando a provocar algunas irritaciones en el rostro, el cubre bocas se convierte en un elemento que agrede nuestra piel, por la oclusión que conlleva el roce y contacto con zonas de ajuste; dado esto se recomienda que todas las personas puedan utilizar productos que les minimicen estos efectos por medio de sus rutinas diarias”, afirmó Juanita Marín, especialista de belleza.

Además de usar la mascarilla adecuada, una desechable para permitir que la piel respire poco. Si es de tela, es muy posible que se produzca acné si la grasa, sudor y suciedad quedan en contacto con la piel. La rutina facial es un paso que no se debe saltar si quiere tener una piel radiante. Usar un limpiador suave que no contenga jabón conocido como syndet, un humectante ligero no comedogénico y sin fragancia. El humectante, además de humectar, protege la piel de la fricción de la mascarilla. Los expertos sugieren evitar usar productos como exfoliantes, astringentes o tónicos fuertes en la piel que cubre la mascarilla porque pueden aumentar la irritación o sequedad. La tienda especializada en belleza recomienda las siguientes rutinas para combatir el acné, mejorar la vitalidad del rostro, cuidar el cabello y lucir más radiante:

- Lavar el rostro en las mañanas y en las noches con jabón facial, que protege la piel del daño ocasionado por la oxidación, devolviéndole la vitalidad.

-Tonificar la piel, es un paso que no puede faltar en tu rutina diaria, pues esto ayuda a reducir el tamaño de los poros y equilibra el ph de la piel, se recomienda el tónico facial de rosas o de pepino.

-Con el suero, no olvides humectar y darle protección a tu rostro al levantarte y antes de irte a dormir, esto con el fin de retirar las toxinas que la piel elimina durante la noche; se recomienda un suero facial potente que tenga un agente antioxidante, que proteja las células contra los radicales libres generados por los rayos UV que causan el envejecimiento de la piel.

- Resalta tu mirada con productos a prueba de agua y resistentes a la humedad; en esta rutina no puede faltar un delineador que permita destacar los atributos de tus ojos. Delinear, rellenar y contornear las cejas permitirá potencializar tu mirada.

Con estas recomendaciones, no solo lucirás radiante, sino que cuidarás de tu piel, evitarás el daño por el uso de la mascarilla.