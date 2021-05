Verdades y mentiras sobre el uso de las mascarillas caseras para la piel

Existen infinitas recomendaciones en Internet para mantener la piel de tu rostro en optimas condiciones, haciendo uso de las llamadas ‘mascarillas caseras’, pero en realidad son efectivas o quizás estamos haciéndole un daño irreversible a la piel. Un experto nos explica las verdades y mentiras detrás de la llamada belleza casera.

El Dr. Felipe Buendía, médico estético con Magister en antienvejecimiento y especialista en dermocosmética nos contó todo lo que debemos saber sobre las mascarillas caseras en nuestro rostro. ¿Qué es lo recomendable y que no?

“Recordemos que no necesariamente por que algo es “natural” es igual a “bueno o mejor que lo químico” y tampoco por que tenga “conservantes” va a ser “malo”, comentó Buendía que es mejor consultar con un especialista para que pueda orientar al paciente sobre su preparación.

- ¿El limón qué tan recomendable es para el uso de la mascarilla casera?

La vitamina C es un ingrediente activo que hemos usado durante mucho tiempo, pero actualmente está sonando mucho en medios y redes. Sus propiedades antioxidantes han funcionado altamente para evitar todo el daño causado por agresores ambientales.

Sin embargo, el uso directo de limón, por contener ácido cítrico, puede producir una quemadura química con o sin presencia de rayos UV. Es irritante y no deberíamos usarlo en nuestra piel. En varios casos, estas quemaduras pueden manifestarse como manchas e incluso ampollas sobre la piel.

-Cuánta cantidad de miel es recomendable para el rostro de una persona al realizar una mascarilla casera

La miel es un buen humectante y ayuda a conservar la capa de la piel que nos protege de perder agua a través de la superficie. Dado que su consistencia es pesada y espesa, solo se recomienda su uso en pacientes con piel normal y seca, puesto que puede generar obstrucción de poros y con esto, un empeoramiento de condiciones como el acné y pieles grasas. De lo contrario, la cantidad recomendada sería una cucharadita en la mascarilla.

- ¿Nos han dicho que el huevo también puede servir para hidratar la piel, pero qué beneficios tiene realmente y si es recomendable para nuestro rostro?

Posee un balance admirable en proteínas y colesterol y una gran versatilidad en la dermocosmética y la cocina, por eso la clara de huevo es usada a manera de mascarillas con el fin de generar un efecto antioxidante y antienvejecimiento.

-¿El bicarbonato de sodio es bueno o malo como exfoliante corporal?

Lastimosamente, no lo recomendaría. Es muy irritante sobre la piel incluso cuando sea retirado con agua.

-¿Cuál es la función del aceite de oliva en nuestro rostro?

El aceite de oliva ha sido aplaudido y recomendado no solo por nosotros los especialistas en Estética y Dermocosmética, también en Medicina Interna para pacientes con afecciones como la hipertensión y diabetes.

Ha sido catalogado como esas grasas “buenas” e incluirlo en nuestra dieta es una decisión muy sabia.

Por su misma conformación o vehículo (tipo de formulación del producto) puede generar una obstrucción sobre nuestros poros por lo que aquellos pacientes con puntos negros, piel grasa o acné no se verían beneficiados de su uso, pero si podría ser útil en aquellas pieles con tendencia a la resequedad sobre todo con cambios de clima.

-¿Azúcar morena mezclada con otros ingredientes como la miel sirven de exfoliante?

Claro que sí, produce una exfoliación física. Por medio de las exfoliaciones físicas, logramos remover en cierta cantidad células muertas sobre la piel.

No obstante, el problema de las exfoliaciones físicas es que no hay una manera de explicar la fuerza y presión con los cuales se deben realizar, por eso preferimos realizarlos en los consultorios como microdermoabrasiones e incluso combinarlas con exfoliaciones químicas o peelings dependiendo de la necesidad del paciente.

-Aguacate en el rostro: ¿recomendable para todo tipo de piel?

El aguacate es un emoliente natural, dado que ayuda a mantener esa capa de lípidos natural de la piel, por eso en pieles secas puede ser una opción de tipo mascarilla.

Recomiendo no usarlo en pacientes embarazadas y no usar la porción cerca a la pepa dado que puede generar alergia en algunos casos.

-¿Los cristales de sábila aplicados en la noche, son recomendable?

La sábila o aloe vera ha mostrado en algunos estudios clínicos ciertos aportes a la hidratación sobre la piel dado sus componentes con ácidos grasos, vitamina C, vitamina E y betacarotenos aportando así una protección antioxidante de la piel.

Sus características en textura son muy apetecidas dado que conserva la humedad de la piel sin dejar una sensación grasosa. Gracias a su acción antiinflamatoria es muy útil en pieles atópicas o alérgicas. sin embargo, no ha llegado a mostrar que disminuye manchas dado que estas tienen una constelación de causas que deben ser abordadas en cada punto para lograr una real despigmentación.

-Pepinos en los ojos, ¿bueno o malo?

Pueden generar un efecto relajante y placentero, sobre todo luego de un largo día. Sin embargo, el pepino no va a generar el mismo efecto a futuro que un contorno de ojos adecuadamente formulado por un especialista que tome en cuenta la necesidad en el caso específico del paciente.

-Mascarilla de arroz en el rostro es recomendable para todo tipo de piel, y su uso se debe hacer?

En las culturas orientales este ingrediente es muy preciado. Es evidente que la calidad de piel en las mujeres con esta ascendencia es envidiable. Muchos han atribuido este aspecto al uso de arroz (polvos, mascarillas, agua de arroz) en sus tradiciones de esquema de belleza.

En mi opinión, aquí juega mucho la genética. Recordemos que la piel no es solo lo que hacemos en casa, nuestro ADN juega un papel muy importante en su calidad. Probablemente, estas recetas de agua de arroz no van a generar ninguna irritación, pero de igual manera, no podemos depositar unas expectativas grandiosas al usarlo más allá de generar una suavidad previa un evento especial.

Por otra parte, uno de los ingredientes activos más usados actualmente anti-manchas es el ácido kójico y este es extraído del arroz.

-La avena en el rostro, dicen que sirve para humectarla y como limpiadora facial.

La avena cuenta con oligoelementos y sales minerales como fósforo, magnesio, sílice, hierro, zinc y selenio los cuales reestructuran la membrana celular ayudando así en antienvejecimiento cutáneo.

Adicionalmente por sus propiedades hidratantes tiene propiedades emolientes y “antipiquiña”. Por otra parte, mantienen un pH normal en la piel. Muchos productos avanzados en dermocosmética extraen directamente todas estas propiedades de este gran ingrediente. Sin embargo, hacer exfoliaciones puede ser abrasivo si no se hace de manera correcta.

Recomendaciones finales:

De la naturaleza hemos aprendido grandes beneficios que se aportan a nuestra salud y belleza. Los productos que recomendamos los especialistas tienen una serie de estudios que avalan nuestra decisión para aconsejar su uso en un paciente a quien se le ha hecho un análisis de sus necesidades, tipo de piel y expectativas. Por eso, antes de usarlos, consulta con un especialista para que te oriente cuál y cómo prepararlos.