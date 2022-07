La mayoría de infidelidades ocurren en viajes, revela una encuesta

Los viajes son una oportunidad perfecta para despejarse y estar en contacto con nuevas cosas, ya sea como vacaciones o por trabajo, este momento genera emoción y aventura, sin embargo, puede ser el espacio perfecto para la infidelidad.

Lee también: Shigelosis, una enfermedad de transmisión sexual poco conocida

Aquí encuentras más contenidos como este

De acuerdo a una encuesta de Ashley Madison, un sitio de citas para casados que quieren ser infieles, demostró que sus usuarios no solo están dispuestos a tener aventuras mientras viajan, también están más interesados en involucrarse en una experiencia extramatrimonial mientras no están en su casa con su pareja oficial.

A los encuestados se les preguntó la razón por la que prefieren tener una aventura en un viaje y el 61% respondió que de esta manera era más fácil ser discreto, nada que sea sorpresa. El 43% de las personas mencionó que en un viaje era más emocionante este tipo de encuentros, el 39% dijo que se sentía más espontáneo y el 35% indicó que era más sencillo comparándolo con una aventura en la ciudad donde viven.

“La investigación indica que muchas personas adoptan una personalidad diferente mientras viajan, lo que les hace sentir o actuar de forma diferente a como lo harían en casa, y nuestros miembros no son la excepción”, expresa Christoph Kraemer, director de comunicaciones para Latinoamérica de Ashley Madison.

“Esta encuesta revela que nuestros miembros se sienten más abiertos, libres y aventureros mientras están de viaje, lo que explica que quizás estén más dispuestos a bajar sus inhibiciones y explorar diferentes conexiones”, agrega el hombre.

Además: ¿Buscando qué escuchar? Estas son las canciones “más perfectas”, según la ciencia

Tammy Nelson, doctora de Filosofía y autora de ‘When you’re the one who cheats’, explica que en múltiples ocasiones las aventuras suceden durante un viaje porque es algo más emocionante y más fácil cuando la persona siente que se pueden convertir en otra persona en un lugar diferente, como si apareciera una nueva personalidad.

Cuando se está en un destino nuevo, donde no hay gente que no nos conoce, pareciera la oportunidad perfecta para explorar lo que se siente ser alguien diferente, probar qué otros rasgos existen en nuestra persona.

Hay quienes se arriesgan a usar ropa más sexy, ser más coquetos, extrovertidos y eventualmente salir a conocer gente nueva, para encontrar alguien con tener un amorío fuera del matrimonio y que seguramente jamás volveremos a encontrar.