WhatsApp: ¿Cómo activar las burbujas de chat como en Messenger?

La aplicación de mensajería instantánea es una de las más utilizadas a nivel mundial y se ha convertido en una herramienta imprescindible de comunicación en tiempos de pandemia. Aunque constantemente se está actualizando y trayendo nuevas funcionalidades, los usuarios no siempre están satisfechos y buscan nuevas formas de mejorar el servicio que ofrece WhatsApp.

Este es el caso para poder convertir los chats de WhatsApp en burbujas como las que tiene Facebook Messenger. Para activar esta forma de acceder a las conversaciones sin necesidad de entrar en la aplicación, te traemos el siguiente paso a paso:

Nota: esta guía solo servirá en dispositivos Android, ya que la aplicación no está disponible en iOS.

Paso 1: ingresa a Play Store y descarga la aplicación WhatsBubble, también conocida como Whats – Bubble Chat.

Paso 2: abre la aplicación y haz clic en la sección de configuración.

Paso 3: aquí puedes determinar el tamaño de la burbuja que aparecerá en tu pantalla. Así que elige el que más te guste.

Paso 4: una vez hayas terminado de configurar los ajustes, selecciona la opción de aceptar.

Paso 5: pídele a un amigo o espera a que te llegue un mensaje y comprueba la visualización.

Paso 6: presiona la burbuja y chatea con tus contactos.

Ten en cuenta que no te aparecerán burbujas de chats grupales o individuales que tengas silenciados. Una de las ventajas de esta app es que no modifica la última hora de conexión. Sin embargo, se limita solo a texto. Es decir, no podrás enviar notas de voz o contenido multimedia.

Otro truco que deberías saber para Android

Uno de los trucos más interesantes que puedes activar es el modo zurdo. Android tiene la posibilidad de cambiar la orientación de la pantalla y los iconos que allí se encuentran.

Así que, si escribes con la mano izquierda y te cuesta un poco manejar el teclado, Android tiene la opción de modo zurdo para que escribas más fácil desde cualquier app, incluyendo Messenger y WhatsApp.

¿Cómo activar el modo zurdo?

Paso 1: verifica que tu celular tenga la versión Android 9 o superior.

Paso 2: ingresa a ajustes y presiona la opción ‘acerca del teléfono’ o ‘información del teléfono’.

Paso 3: baja hasta encontrar la opción ‘número de compilación’. Es necesario que oprimas siete veces seguidas esta opción.

Paso 4: introduce tu pin y verás que te aparece una notificación de que has activado las opciones de desarrollador.

Paso 5: ingresa a estas opciones y selecciona opciones para desarrolladores.

Paso 6: baja hasta encontrar la opción ‘forzar dirección de diseño RTL’ y activa la pestaña.

Una vez la actives, verás como se cambia la orientación de tu pantalla y de los iconos. El cambio asemeja un espejo y verás que as rotación se posiciona hacia el lado opuesto de la configuración inicial.