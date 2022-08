Los expertos en tecnología indican que no es recomendable su descarga por no ser una cuenta más de Meta, además porque podría acarrear algunos daños como la fragilidad en los hackeos, pérdida de información confidencial, así mismo la entrada de un virus al celular o la suspensión de la cuenta oficial de WhatsApp, por eso debes tener mucho cuido a la hora de descargar el APK esta versión plus, no oficial.

WhatsApp: cómo descargar el APK de la versión plus 2022 Foto: Pixabay

Actualmente WhatsApp Plus cuenta con más de 12 millones de usuarios y actualmente es una de las versiones más buscada por los usuarios de la mensajería.

Como dato curioso WhatsApp Plus fue creada en el año 2012 al igual que en la aplicación original permite enviar mensajes de texto, notas de voz, archivos o realizar llamadas y videollamadas.

Esta versión Plus ofrece una variedad de opciones que no han sido implementadas en la versión oficial, sin embargo, también incluye algunas restricciones y limitaciones a sus usuarios.

Cómo descargar WhatsApp Plus 2022 con APK

En tu teléfono celular, activa la opción “Orígenes desconocidos” en el menú Ajustes>Aplicaciones. Descarga el APK desde el botón verde Descargar en la parte superior de esta página. Una vez completada la descarga, abre el archivo desde la notificación de Android y da clic sobre el botón ‘Instalar’, abajo a la derecha. Al finalizar la instalación completa, pulsa Abrir. WhatsApp Plus te pedirá permisos para acceder al teléfono y a tus contactos, dale aceptar para continuar. Luego Introduce tu número de teléfono y confírmalo con el código que te llegará por SMS, así podrás usar WhatsApp Plus en tu celular.

Actualizar WhatsApp Plus 2022 con APK

El primer paso es verificar que te aparezca un mensaje de actualización en tu celular, al notar este mensaje lo que tienes que hacer es crear una copia de seguridad .

Después tendrás que desinstalar WhatsApp Plus de tu teléfono celular, esto es importante para los siguientes pasos.

Vuelve a instalar el APK de WhatsApp Plus que descargaste en tu celular , si no tienes espacio, puedes borrar algunas imágenes o videos de tu galería o bien eliminar alguna aplicación que ya no utilices tanto.

Vuelve a poner tu número de celular, nombre y seguido de esto te llegará el mensaje de que tienes una cantidad de días para actualizar WhatsApp Plus .

Al notar que te pareció el mensaje debes pulsar “instalar” .

Después de pulsar instalar se te desplegará una página donde puedes descargar la nueva versión de WhatsApp Plus .

Descárgala y de inmediato cuando vuelvas a instalar el APK automáticamente ya estará actualizado en tu smartphone.

Importante conocer que las aplicaciones WhatsApp y WhatsApp Plus, no pueden estar instaladas de forma simultánea en el mismo dispositivo móvil ya que el celular las idénticas por tener el mismo nombre de paquete y pueda que aplicación no oficial deje de funcionar.

¿Qué es lo malo de WhatsApp Plus?

La versión plus de WhatsApp puede tener riesgos en tu celular, una de ellas es que la información de terceros puede ser vulnerable además de que tu información esté expuesta en esta aplicación, como fotos, videos, conversaciones y demás.

WhatsApp Plus no cuenta en el momento con cifrado de extremo a extremo, algo que sí tiene la versión original, por lo que los protocolos de encriptación se inhabilitan y por eso tu información puede estar expuesta de alguna manera.

Si la aplicación oficial de mensajería se entera de que tienes esta versión en tu celular podría bloquear tu cuenta para siempre, sin oportunidad de volverla a habilitar nuevamente.

