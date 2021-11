WOBI: el congreso empresarial que te invita a retarte y sacar lo mejor de ti

En entrevista con la Revista Cromos, Jesús Cochegrús, emprendedor, especialista en videojuegos y experto en innovación y liderazgo, nos contó por qué WOBI, un foro empresarial que se está llevando a cabo este 3 y 4 de noviembre, es una excelente oportunidad para los empresarios y algunos consejos que deben tener en cuenta las personas que hasta ahora están comenzando con su negocio.

¿Cómo ha sido tu trayectoria en la industria de los videojuegos?

JC: “Es una industria hermosa. En donde, para salir adelante, por un lado, debes entender cómo está cambiando el cliente. Por otro lado, debes entender cómo está cambiando la tecnología y su ritmo. También es clave conocer las transformaciones en los modelos de negocio de la industria.

He tenido muchos aprendizajes y en eventos como WOBI me gusta compartir mi historia e ideas a otras industrias. Es básicamente lo que hago y por lo que estoy en este foro”.

¿Qué es, cómo nació y por qué es importante WOBI?

JC: “WOBI (World Business Forum / Foro mundial de negocios) para mí es una de las plataformas más innovadoras del planeta. Comparte las ideas más inspiradoras del mundo, tanto de académicos que han estudiado toda su vida y de empresarios exitosos como Richard Branson.

La intención de WOBI es que los asistentes saquen nuevas estrategias para hacer las cosas y que se cuestionen en cuanto a sus procesos. Ver si lo que están haciendo funciona o qué deben cambiar”.

El mundo de los negocios es muy desafiante, ¿qué momento recuerdas que te haya hecho cuestionarte?

JC: “Ha habido muchísimas cosas, pero en la industria de los videojuegos me pasó esto. Yo vengo de México y me pasó con Nintendo que les dije: ‘oye, somos de México y queremos hacer un videojuego’. La respuesta fue: ‘los mexicanos no hacen videojuegos’.

Esto fue un portazo en la cara. Sin embargo, lo primero que dijimos fue ‘tenemos que generar confianza’ y trabajar en cómo generar una industria. Mostrar que sí podíamos trabajar en los proyectos. Ahí comenzó una serie de aprendizajes impresionantes, desde cómo manejar el desorden a cómo desarrollar los videojuegos”.

¿Cuáles son tus consejos para los emprendedores y empresarios que se enfrentan a este tipo de obstáculos?

JC: “Hay varias dimensiones. El primero es escogerte a ti mismo, no tienes que demostrarle nada a nadie. Yo mucho tiempo esperé que una empresa me diera una oportunidad, pero el mundo de hoy no funciona así. Debes generar el suficiente ruido para que esas grandes empresas se fijen en ti. Al principio va a ser difícil, pero se trata de que te apruebes a ti mismo.

El otro consejo es pensar globalmente. Se trata de generar contenido y productos con un atractivo que le guste a una persona en Colombia, China, India, Rusia. Adaptar tu modelo de negocio para llegar a un público global”.

La industria de los videojuegos ha evolucionado rápidamente en los últimos años, ¿cómo ha sido este proceso?

JC: “En 2008, cuando era director de una empresa y estaba desarrollando un videojuego para Nintendo Wii, le dije al dueño de la compañía, que debíamos comenzar a fijarnos en los móviles. Tuvimos que adaptarnos.

Constantemente, la industria está cambiando y eso provoca transformaciones en los modelos de negocios, o como les decimos, modelos de monetización. Es una industria que cada 6 meses se está adaptando. Yo buscaba, junto a mi equipo de liderazgo, ir a muchos eventos internacionales a entender cómo y hacia donde iban los nuevos modelos de negocios.

En esta y cualquier otra industria es importantísimo la adaptabilidad y entender que va a haber nuevas formas de hacer las cosas, como lo que vivimos con la pandemia, que nos van a mover el piso. Aquello que nos funcionó los últimos 2 o 3 años, puede cambiar en cualquier momento”

