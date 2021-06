¡Ya está en pruebas! ¿Cómo será la función multidispositivo de WhatsApp?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más popular de todo el mundo. Durante mucho tiempo, sus usuarios han estado esperando poder utilizar una misma cuenta en múltiples dispositivos sin tener que estar conectados a internet. La buena noticia es que en tan solo unos meses se podrá disfrutar del multidispositivo tanto en iOS como en Android. Así lo confirmó Mark Zuckerberg, desde el pasado 3 de junio.

Una de las ventajas del multidispositivo es que se podrá seguir usando la app sin necesidad de que el dispositivo principal cuente con conexión a internet. Entonces, si por ejemplo tu smartphone se descarga y tienes sesión iniciada en WhatsApp Web, podrás seguir chateando sin ningún problema.

Las llamadas y videollamadas también estarán disponibles en dispositivos no principales. Y el historial de chats se sincronizará en todos los aparatos donde el usuario tenga sesión iniciada. Por supuesto cabe resaltar que el cifrado de extremo a extremo se mantendrá con el multidispositivo y solo el emisor y el receptor podrán leer los mensajes de su conversación.

Sin embargo, no todo es color de rosa. De acuerdo con el portal especializado WABetainfo, la función de multidispositivo llega con restricciones. Por ejemplo, esa funcionalidad no estará disponible para más de un teléfono móvil.

Se podrá iniciar sesión en un máximo de cuatro dispositivos como computadores, tablets y Ipads. Para este último caso, también se ha confirmado que habrá una aplicación de WhatsApp propia para Ipad.

Otra de las limitaciones es que no será compatible con aquellos que no hayan actualizado la app y cuenten con una versión antigua. Adicionalmente, tener sesión abierta en los cuatro dispositivos podría afectar el rendimiento y calidad de funcionamiento de WhatsApp.

Según Will Cathcart, director ejecutivo de la aplicación, esta función llegará en una etapa beta en aproximadamente uno o dos meses. Por ahora, la compañía se encuentra realizando pruebas para perfeccionar este tipo de conexión y hacerle frente a grandes competidores como Telegram, que ya cuentan con esa funcionalidad.

Otras novedades de WhatsApp

En la más reciente actualización de la app, los usuarios se encontraron con los mensajes que desaparecen a los siete días de haber sido enviados. Se trata de mensajes temporales en el que se establece un periodo de tiempo para que ciertos mensajes desaparezcan de forma automática.

No obstante, esto no significa que los usuarios no puedan guardar esos chats por otro tipo de medios. Las personas pueden hacer capturas de pantalla antes de que el mensaje desaparezca.

Otra función que llegaría próximamente es que los contenidos como fotos y vídeos puedan ser vistos únicamente una vez. Al igual que los temporales, estos mensajes son susceptibles a ser guardados por medio de captura de pantalla.