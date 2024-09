Betty, la fea 2: el ‘problemita’ que pudo dejar afuera el personaje de Aura María

Los actores que interpretaron personajes en Betty, la fea se volvieron figuras icónicas en la televisión latinoamericana. Esta telenovela, que sigue siendo un fenómeno global, catapultó a sus protagonistas a la fama, consolidando sus carreras en la industria.

Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando) se convirtieron en referentes de la cultura pop. Además, el elenco secundario, como Natalia Ramírez (Marcela) y Lorna Cepeda (Patricia), también ganó gran popularidad.

Años después, estos actores siguen siendo recordados y con el estreno de la segunda temporada a través de Primer Video, muchos se preguntan qué pasó con algunos que no se ven en la pantalla. Entre estas, está Estefanía Gómez, quien hacía el papel de Aura María. ¿Qué pasó con ella?

Estefanía Gómez, la querida Aura María de 'Yo soy Betty, la fea'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó con Aura María en ‘Betty, la fea 2′?

A pesar de ser un personaje fundamental en la trama original, la participación de Estefanía en la primera temporada de la secuela, Betty, la fea: la historia continúa, se limita al capítulo 10.

Durante una entrevista en el programa Lo sé todo, la actriz confesó que recibió una propuesta para unirse al elenco de la secuela desde el episodio 1, pero que desafortunadamente, desacuerdos con su mánager obstaculizaron las negociaciones.

“Esto sí es primicia, esto no se lo he contado a nadie, pero fue un tema terrible que tuve. Yo en ese momento, cuando llega la negociación de Betty, la fea, yo no tenía manager, entonces dije: ‘bueno, voy a buscar una manager que solamente me haga la negociación, pero no que sea mi mánager para otros proyectos’”, comenzó relatando la actriz.

“Encontré a una manager que me parecía muy chévere, siempre la veía con otras actrices y de lejitos me caía bien. La contraté a ella y estuvo de acuerdo con hacer mi negociación”, añadió la ibaguereña.

A pesar de haber delegado la negociación en su representante, Gómez lamentó la falta de comunicación, pues no recibía información sobre su posible inclusión en la nueva temporada de la icónica telenovela.

“Tuvimos la primera sentada de negociación, pero siempre hay una segunda vez donde ellos vuelven a proponer. Pasaba el tiempo, ella se fue del país y yo la llamaba y la llamaba y ella nunca me contestaba. Hasta que al final dije: ‘No, yo lo que voy a hacer es conseguir un abogado que me haga esta negociación’”, continuó el relato.

“Después de un tiempo me contacté con un representante de la producción para decirle quién iba a ser el encargado de la negociación y me respondieron que ‘¿cuál negociación? No, es que ya tu no vas en la historia’”, agregó Estefanía.

La actriz reveló que, tras recibir una respuesta negativa a su participación en la secuela, se sintió muy decepcionada. Sin embargo, su determinación la llevó a insistir y finalmente logró un acuerdo. No obstante, su papel se vio reducido y la trama tuvo que ser modificada para incluirla.

Esta experiencia fue muy dolorosa para ella, sin embargo, Aura Maria regresará con fuerza en la segunda temporada de Betty, la fea: la historia continúa.