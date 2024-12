Desde EE.UU, Margarita Rosa envió mensaje a la “gente de bien”. ¿Qué les dijo?

El 25 de diciembre, la actriz vallecaucana expresó su apoyo al incremento del 9,54% anunciado por el presidente Gustavo Petro, que situará el salario mínimo en $1.423.500 en 2025. Margarita Rosa cuestionó cómo reaccionaría la “gente de bien colombiana” si tuviera que pagar a sus empleadas domésticas lo que ganan en Estados Unidos en un día, comparado con el salario mensual en Colombia.

Margarita Rosa y su apoyo al aumento del salario mínimo

La actriz y presentadora, conocida por su franqueza y apoyo a Gustavo Petro, agradeció al presidente por el incremento salarial y aprovechó para criticar a las familias que emplean trabajadoras domésticas que no están de acuerdo con el incremento. La protagonista de Café con aroma de mujer señaló que estas trabajadoras sostienen las economías y merecen una remuneración mucho mayor que el salario mínimo actual. “Limpiar el mugre ajeno es un trabajo que merece una altísima remuneración”, expresó.

Reacciones al mensaje de Margarita Rosa

El comentario de Margarita Rosa generó una ola de reacciones. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) expresó su preocupación por el aumento salarial, calificándolo de excesivo y fuera del alcance presupuestal de los pequeños y medianos empresarios. Rodolfo Correa Vargas, director de Acopi, advirtió que esto podría incrementar los costos operacionales y afectar la estabilidad financiera de las empresas.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, criticó las decisiones del Gobierno Petro, señalando que las medidas populistas pueden resultar en más pobreza y menos desarrollo a largo plazo.

Margarita Rosa, en su estilo característico, también aclaró que sus opiniones son pensamientos en voz alta y no representan un programa de gobierno. “Gentes de X: no soy candidata a presidenta ni a congresista. Mis opiniones no son programas de gobierno ni proyectos de ley”, afirmó, buscando calmar las aguas tras el revuelo generado.