Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco: así es su relación en la vida real

La relación entre Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco ha despertado la curiosidad de los seguidores del mundo del espectáculo. Ambas han sido protagonistas de múltiples titulares en medios de comunicación, luego de haber actuado juntas en Los pecados de Inés de Hinojosa, en 1988.

Esa producción marcó el inicio de una gran amistad entre las dos. No obstante, con el paso de los años, la dinámica de su relación ha experimentado algunos cambios. Algunas diferencias ideológicas entre las actrices han sido evidentes. En varias oportunidades, la jurado de Yo me llamo ha expresado su desacuerdo con algunas posturas de su excompañera de set. Así lo aseguró en 2021 en una entrevista para la revista Semana, aunque aclaró el gran aprecio que tiene por ella.

La jurado de ‘Yo me llamo’ compartió pantalla con Margarita Rosa de Francisco en ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. ¿Siguen siendo amigas? Fotografía por: Facebook

“Me parece muy raro que sea tan activista, cuando era una chica que solo le gustaba el deporte y brincar frente al espejo para ver si se le estaban ablandando los músculos, pero no sé en qué momento se volvió tan política y tan entendedora de la política. No me gusta verla dar unas declaraciones tan desatinadas... Yo le respeto eso, pero, la verdad, no la reconozco. No es la persona... eso que ella piensa y que dice, lo veo más reflejado en su hermano Martín que en ella, pero nada, cuando me la encuentro, la abrazo con mucho cariño”, afirmó.

¿Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco siguen siendo amigas?

Han pasado 36 años desde que Amparo y Margarita cautivaron a los televidentes con su actuación de Inés de Hinojosa y Juanita de Hinojosa. En una entrevista con KienyKe, Amparo contó cómo es su relación actual con la también presentadora y escritora.

“Ella una vez dijo que no éramos tan amigas, me negó también en Twitter, pues bueno, se le escapa la paloma, pero yo la adoro, porque, pues, también tuvimos unos inicios muy lindos, con una serie muy linda que es un icono que nadie olvida y es irrepetible...Si la vuelven a hacer, no será nunca lo mismo, y pues yo adoro a Margarita, yo creo que todos nos tenemos que amar con nuestras locuras, con nuestro andar, porque yo creo que todos tenemos diferentes huellas, y me parece que lo importante es poder querer a la gente con todas sus diferencias, pero yo la quiero mucho”, aseguró.

En una oportunidad, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, Margarita dijo: “Amparo es maravillosa”, dejando en evidencia que, aunque la amistad no es la misma, sí sienten respeto y admiración la una por la otra.