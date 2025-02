Jennifer Aniston reveló sus hábitos secretos para verse radiante a sus 56 años

Jennifer Aniston, reconocida por su emblemático papel en Friends, ha trascendido su carrera en Hollywood para convertirse en un referente de bienestar.

La actriz celebró sus 56 años el pasado 11 de febrero con una vitalidad envidiable, y el secreto de su juventud se basa en una rutina meticulosamente equilibrada, que une alimentación saludable, ejercicio adaptado y un enfoque profundo en el bienestar mental.

¿Cómo es la alimentación de Jennifer Aniston?

En lo que respecta a la alimentación, Aniston ha dejado claro que el desayuno es la piedra angular para comenzar el día con energía. Durante una entrevista con Bon Apetit, la estrella detalló uno de sus desayunos predilectos: “los rompo (huevos) en un bowl y le agrego una o dos claras y lo vierto todo en la sartén para obtener más proteínas sin demasiada yema. Lo preparo con tostadas de aguacate rociadas con aceite de oliva, sal y pimienta”, dijo.

Este inicio robusto se complementa con otras opciones nutritivas como batidos con proteína, plátanos y frambuesas, o una porción de avena con claras de huevo. Consciente de la importancia de la moderación, Aniston también se permite disfrutar de sus antojos, optando por días de descanso en los que puede degustar desde hamburguesas con queso hasta pizza, sin perder su equilibrio nutricional.

La coherencia se extiende a sus comidas principales. Para el almuerzo y la cena, la actriz prefiere platos sencillos que combinan verduras, ensaladas y sopas. “Mi nutrición es muy similar”, dijo en una conversación que tuvo con la revista People, haciendo hincapié en la importancia de la constancia y el equilibrio en cada ingesta. Incluso los bocadillos se planifican con rigor, optando por opciones como manzana con mantequilla de almendras o huevos duros para mantener su energía a lo largo del día.

Prueba un huevo escalfado sobre medio aguacate para un desayuno rico en proteínas y grasas saludables. Fotografía por: tomada de redes

La rutina de ejercicios que transformó el cuerpo de Jennifer Aniston

El ejercicio es otro pilar fundamental en la rutina de la actriz. Luego de una lesión en la espalda en 2021, Jennifer optó por el método Pvolve, un programa de bajo impacto que se adapta a la biomecánica natural del cuerpo. “Es muy accesible y no intimida a la gente”, dijo Aniston a People sobre sus rutinas, agregando que “es un entrenamiento que nunca antes había probado y es muy factible”.

Además, su entrenadora, Dani Coleman, destacó la importancia de trabajar el core y de ejecutar movimientos simples pero efectivos. La estrella incluso comentó: “a medida que nos acercamos a nuestros adorables períodos de vejez, tenemos que mantenerlo emocionante. Y tenemos que ser más amables con nuestros cuerpos”.

Complementariamente, la pasión de la actriz por el yoga y el spinning le permite incorporar variedad a su rutina. “Admiro a aquellos que realmente pueden llegar a casa después de un día de trabajo y ponerse ropa deportiva para ir al gimnasio por la noche. Me parece increíble, pero no me veo a mí misma haciendo eso”, complementó, reafirmando su preferencia por ejercitarse en la mañana.

En los días en que la motivación flaquea, su estrategia es simple: “si has superado los primeros diez minutos de cualquier cosa, probablemente puedas hacer otros diez y luego otros diez, y luego simplemente sigues adelante”.

Bienestar mental: el verdadero pilar del éxito de Jennifer Aniston

No obstante, el bienestar de Jennifer Aniston no se limita al físico. La salud mental ocupa un lugar primordial en su vida. La actriz se esfuerza por desconectarse de la vorágine digital, limitando el tiempo frente a dispositivos y seleccionando cuidadosamente el contenido que consume.

“Intenta pensar en lo que es posible, en lugar de la fatalidad que el mundo tiende a presentar hoy en día. Simplemente no estamos diseñados para absorber ese tipo de información todo el día”, argumenta. Asimismo, la meditación diaria y los paseos con su perro constituyen rituales inquebrantables en su agenda. “Si me saltara mi práctica diaria o me perdiera algunos días, notaría una diferencia”, ha dicho, lo que evidencia el compromiso con su bienestar emocional.

Con esta combinación de hábitos, Aniston demuestra que la juventud no es una cuestión de edad, sino de estilo de vida. La actriz ha logrado construir una rutina que abarca desde la nutrición hasta la actividad física y el cuidado mental, ofreciendo una visión integral para enfrentar el paso del tiempo.

En definitiva, la actriz no solo encarna la imagen de una superestrella de Friends, sino también la de un ejemplo a seguir en el camino del autocuidado. Con disciplina y autenticidad, ella redefine el concepto de juventud y vitalidad, inspirando a quienes buscan una vida plena y equilibrada.

Y usted, ¿qué hábito incorporará hoy para abrazar la juventud con cada nuevo amanecer?