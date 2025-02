¿Qué dice la letra de ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar en español?

Kendrick Lamar lanzó Not Like Us, una canción que ha generado gran atención en la industria musical. Este tema, que algunos consideran un “diss track” dirigido a Drake, ha sido objeto de análisis por su contenido lírico y su impacto en la cultura pop.

La canción ha sido interpretada en eventos de alto perfil, como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este 2025, y ha ganado varios premios Grammy, incluyendo Grabación del Año.

La controversia en torno a Not Like Us ha llevado a debates sobre la rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake, así como a discusiones sobre la autenticidad y la competencia en el mundo del hip-hop. ¿Ya sabes qué dice la canción en español? Acá te contamos.

'Not Like Us' de Kendrick Lamar ha llegado a la cúspide ganándose grandes premios en los Grammy 2025. Fotografía por: Kevin Winter

Letra en español de ‘Not Like Us’ de Kendrick Lamar

La canción de Kendrick Lamar está dirigida a Drake y forma parte de una intensa rivalidad entre ambos raperos. La disputa comenzó con algunas indirectas en canciones y fue escalando hasta llegar a intercambios directos en temas como Euphoria y 6:16 in LA de Lamar, a los que Drake respondió con canciones como Family Matters.

Aunque públicamente negaron la enemistad, para sus seguidores era evidente que existía una pelea. La canción Not Like Us representa el punto más álgido y el golpe más contundente de esta batalla.

En la canción, Kendrick lanza fuertes acusaciones contra Drake, señalándolo como pedófilo. Sugiere que tiene comportamientos cuestionables con jóvenes, utilizando frases como “he oído que te gustan jóvenes” y burlandose de su relación con artistas jóvenes.

Además de estas graves acusaciones, Lamar también cuestiona la autenticidad de Drake dentro de la cultura del hip-hop, afirmando que no es un verdadero representante del género. Entre las frases destacadas, traducidas al español, están:

